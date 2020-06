Ilinca Vandici, mărturisire dureroasă: ”A murit în brațele mele”

Ilinca Vandici este frumoasă, are familia pe care și-a dorit-o și o carieră de succes, însă puțină lume știe că prezentatoarea de la Kanal D a trecut printr-o experiență neplăcută care i-a marcat întreaga viață.

Îndrăgita prezentatoare „Bravo, ai stil!” și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare pierdere pe care a suferit-o. Vedeta și-a pierdut tatăl prea devreme, bărbatul care era primar în comuna Măgești, județul Bihor, fiind bolnav de o boală gravă.

Moartea părintelui ei, Ioan – Vespasian Vandici, a marcat-o profund pe frumoasa prezentatoare care la vremea respectivă avea numai 21 de ani. Ilinca Vandici a povestit cu ochii în lacrimi că tatăl i-a murit în brațe, lucru care a afectat-o, intrând în depresie.

Prezentatoarea Ilinca Vandici, despre moartea neașteptată a tatălui ei

Prezentatoarea emisiunii FanArena a mărturisit că tatăl ei era bolnav de aproximativ 5 ani, dar nu a dezvăluit care era boala de care suferea acesta. Ilinca Vandici a privit neputincioasă cum părintele ei se stinge chiar în brațele sale.

Frumoasa vedetă nu a știut cum să gestioneze situația și a intrat în depresie, declarând că a reușit să iasă din impas datorită ședințelor pe care le-a avut cu un psiholog.

„Nu am reuşit să gestionez atunci situaţia. Tata era bolnav de 5 ani de zile. Parcă speram că se vor întâmpla nişte lucruri. Eu aveam atunci 21 sau 22 de ani. N-am ştiut să gestionez, dar m-am simţit responsabilă faţă de sora mea, de mama mea. Ele sunt şi mai sensibile decât mine.

Trebuia să duc eu greutatea asta pe umeri. Am intrat într-o depresie cruntă după 5 luni de zile, apoi mi-am deschis un pic sufletul. M-am trezit apoi cu problema asta, am rezolvat-o la psiholog. Nu mă feresc să spun.

Am reuşit să găsesc durerea care m-a măcinat atunci, abandonul pe care le-am simţit, teama şi frica. Tata se ocupa de absolut tot, de contracte, de bani, atunci s-a dărâmat stâlpul pe care îl ştiam şi îmi dădea siguranţă”, a declarat vedeta, relatează viva.ro.

Ilinca Vandici, mărturisire dureroasă: ”M-a așteptat”

Ilinca Vandici a mărturisit că se afla în București când a primit un telefon din partea mamei sale, să vină de urgență acasă. Prezentatoarea de la Kanal D își amintește și acum cum a luat avionul într-o seară de joi pentru a merge la la familia sa.

Vedeta a reușit să-și ia rămas bună de la părintele ei, pe patul de spital, tatăl ei parcă a așteptat-o să vorbească pentru ultima oară înainte de a pleca la Ceruri.

„Eram în Bucureşti şi cumva tata m-a aşteptat. Era o zi de joi seara şi mama mi-a spus să merg acasă. A doua zi am luat bilet de avion, am ajuns, am vorbit cu el, am mâncat şi mama s-a dus prin spital. Am rămas doar eu cu el.

M-a aşteptat să ajung acasă, să îşi ia rămas bun de la mine. M-a strâns foarte tare de mână, s-a întors cu faţa către perete şi ăla a fost momentul…”, a povestit vedeta despre suferința prin care a trecut.