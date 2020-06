Ilinca Vandici, o noua intervenție estetică, după ce și-a pus silicoane. Prezentatoarea ”Bravo, ai stil!” este total schimbată – FOTO

Ilinca Vandici este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, atât pentru stilul ei carismatic, cât și pentru naturalețea ei. Timpul a trecut, însă, iar trendul intervențiilor estetice nu a reușit să treacă neobservat pentru vedeta Kanal D.

După ce a născut, prezentatoarea ”Bravo, ai stil” a simțit nevoia să-și modifice sânii, astfel a optat pentru un implant mamar.

Acum, Ilinca s-a gândit să își mai facă o intervenție de ordin estetic, dar de această dată la față.

Ilinca Vandici, o intervenție estetică nouă ce o schimbă … în bine

Vedeta Kanal D și-a dorit încă o modificare, iar de această dată a optat pentru mărirea buzelor. Cel mai probabil, Ilinca s-a gândit să li se alăture colegelor de breaslă Adelina Pestrițu, Iulia Albu sau Bianca Drăgușanu, care și ele și-au mărit buzele semnificativ, optând pentru un look nou.

Pe vremuri, Ilinca arăta complet diferit. Buzele prezentatoarei TV erau mult mai subțiri, chiar dacă și le creiona și încerca un make-up care să le pună în valoare.

” Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiți. Niciodată nu m-aş feri să spun că am făcut asta.”, a mărturisit Vandici, într-un interviu, pentru click.ro.

Intervenția estetică o schimbă total pe Ilinca, care acum își etalează noile buze pe Instagram și alege un make-up car să îi pună în valoare buzele mari și aparent cărnoase.

Prezentatoarea TV nu este la prima intervenție estetică. În 2018, după ce a născut și a alăptat, Ilinca și-a pus implanturi mamare, însă a ales silicoane de mărime mică, care să nu iasă foarte mult în evidență.

” După ce am născut, a fost foarte uşor. Am luat 9 kg în sarcină, din care 4 kg a avut bebe, și am rămas cu foarte puține kg pe care le-am dat şi foarte repede jos și cu ajutorul băieţelului, pentru că un copil te solicită foarte mult.

Am simţit nevoia după nașterea copilului (n.r. de implanturi). Am alăptat, iar bustul nu mai era ca înainte. De unde aveam o mărime şi o fermitate, m-am trezit cu nimic.

Poate dacă eram o femeie normală, nu mă operam, pentru că nu aveam un decolteu dezastruos, însă apărând pe sticlă, purtând tot felul de ținute, decoltate, transparente, am considerat că trebuie să dau dovadă de respect.

Mi-a fost frică înainte să fac operația, însă după ce medicul mi-a explicat cum va decurge, m-am relaxat şi totul a decurs bine. ”, a mai spus Ilinca, în 2018.