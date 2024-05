Ilinca Vandici, umilită de Andreea Bostănică. „Are o vârstă. Poate are probleme cu memoria”. De la ce a pornit scandalul

Ilinca Vandici a făcut câteva afirmații care au deranjat-o pe Andreea Bostănică. După ce declarațiile au ajuns la urechea tinerei, aceasta s-a descărcat pe TikTok, acolo unde este urmărită de aproape 6 milioane de persoane. Ce a putut să spună despre vedeta Kanal D.

Andreea Bostănică a pus internetul pe jar și a umilit-o pe Ilinca Vandici

Un nou scandal s-a aprins în lumea showbizului. Asta după ce Ilinca Vandici i-a declarat, indirect, război, Andreei Bostănică. Totul a pornit de la clipurile pe care „Regina TikTok-ului”, așa cum a fost poreclită, le publică pe platformă.

În fața celor 5,8 milioane de urmăritori, tânăra publică aproape în fiecare zi clipuri în care se laudă cu buchetele de mii de trandafiri pe care le primește, hainele de la branduri de lux și bijuteriile scumpe. Subiectul a fost atins în

Teo și-a dorit să știe câți având în vedere opulența afișată de Andreea, menționând și că nu a mai auzit de tânără până la acel moment. „Știu o tânără, Andreea Bostănică, am auzit pentru prima dată în viața mea, dar bine am făcut că am auzit… (…) Noi învățăm de aici că prin muncă, progresează. Andreea Bostănică desface niște daruri. Și îmi place ce văd. Pentru că ea stă într-o căsuță… Și are niște floricele în spate”, a afirmat Teo Trandafir recent.

Ilinca Vandici: „Din TikTok mi-e greu să cred că tu poți să câștigi atât de mult încât să-ți cumperi lucrurile astea”

Atât i-a trebuit Ilincăi Vandici. Căci aceasta a răbufnit. Vedeta susține că Andreea Bostănică, al cărui nume l-a greșit în mod repetat, deși a fost corectată, nu este un exemplu pentru tânără generație.

„Și dacă ai avea acum o prietenă sau mai multe care au o adolescentă în creștere care o urmărește pe domnișoara Andreea Bostănel… Bostănică, scuze… pe TikTok șii văd unboxing-urile astea care nu se mai termină de mii de euro și florile care nu se mai termină….

(…) Unu, dacă avem posibilități, iubiți, pentru că am înțeles că are un iubit… Ideea este că din TikTok mi-e greu să cred că tu poți să câștigi atât de mult încât să-ți cumperi lucrurile astea pe bandă rulantă. Dacă ar fi să faci un unboxing la un cadou, o dată pe lună, să-ți cumperi o geantă Hermes… De ce trebuie să le punem în față la toată. Sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt copii care mor de foame. De ce trebuie să ne arătam în halul ăsta? Ce învață tinerele alea care se uită? Aici este durerea mea”, a subliniat Ilinca Vandici.

O cunoaște sau nu Ilinca Vandici pe Andreea Bostănică?

Deși inițial a spus că nu știe cine este tânăra, Ilinca Vandici a dat de înțeles, la un moment dat, că nu-i este complet străină activitatea pe care Andreea Bostănică o are în mediul online. „Ok, este superbă Andreea. Cântă frumos. E superbă, punct. Hai să facem asta. Hai să dansăm, să cântăm, hai să arătăm cât suntem de frumoase. De ce trebuie opulența asta exagerată?

În care arătam bijuteriile. La mine, la tine, vine un băiat care ne aduce și nouă 100 de trandafiri, dar înainte am văzut-o pe Andreea Bostănel pe Instagram, ce-i zic? Am prietene care au copile adolescente și care o urmăresc pe Andreea Bostănică și alții, nu mai știu cum să facă”, a adăugat Ilinca Vandici.

Andreea Bostănică a răbufnit: „S-a supărat pe mine că n-am fost la emisiune”

Declarațiile au ajuns și la urechea Andreei Bostănică, iar tânăra nu a fost deloc încântată de ceea ce a auzit. Prin urmare, în timpul unui live pe TikTok a susținut că, de fapt, Ilinca Vandici o cunoaște foarte bine.

Ba mai mult de atât, prezentatoare de televiziune ar fi urmărit-o pe social media și chiar i-ar fi scris un mesaj, prin care a invitat-o în emisiune. „Doamna Ilinca cred că s-a supărat că nu i-am deschis nici mesajul, doar că nu înțeleg… Poate vă amintiți de mine, doamna Ilinca. Ați fost la emisiune și ați spus că nu știți cum mă cheamă?

Păi cum nu știți cum mă cheamă dacă ați spus că aș fi onorată să vin la emisiunea voastră acum câteva luni. Mi se pare foarte, foarte patetic. Dar… are și ea o vârstă. Poate are și probleme cu memoria”, a susținut tânăra.

De altfel, Andreea Bostănică o consideră pe Ilinca Vandici invidioasă. Cât despre Teo Trandafir, a afirmat că o respectă și o iubește, mai ales că a fost de mai multe ori la ea în emisiune- motiv pentru care se întreabă și de ce a susținut cunoscuta prezentatoare că nu o cunoaște. Menționăm că pe YouTube sunt disponibile mai multe clipuri video cu momente ale tinerei din cadrul „Teo Show”.

„Iar la doamna Teo Trandafir, o iubesc, o respect enorm. Mi s-a părut că a zis asta… Bine, ea a zis doar lucruri frumoase despre mine, că n-are ce să spună rău, doar invidioasele, ca Ilinca, care s-a supărat pe mine că n-am fost la emisiune poate să zică ceva rău. Sau să spună că nu mă cunoaște, de fapt, mă cunoaște foarte bine.

M-a avut și la follow. Îmi dădea și like-uri. Eu neavând-o la follow, ca să înțelegeți. Dar eu am lansat vreo patru piese la doamna Teo în emisiune, la Teo Show. M-a invitat de foarte multe ori. Mi s-a părut așa ciudat că a zis că nu mă cunoaște. Cred că așa era în script, cine știe”, a completat Andreea Bostănică.