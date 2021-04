Florin Călinescu i-a șocat pe colegii săi din juriul de la „Românii au talent” și a spus un lucru total neașteptat despre Ilinca Vandici, prezentatoarea de la Kanal D. Telespectatorii deja s-au obișnuit cu glumele și ironiile juratului, prezente în fiecare ediție a show-ului de talente.

Andra a remarcat că Ilinca Vandici are un corp frumos, iar colegul său de la masa juriului i-a spus imediat care este, de fapt, porecla prezentatoarei de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Se știe că vedeta de la Kanal D a fost abuzată în copilărie pe motiv că era prea slabă și avea picioarele subțiri, motiv pentru care era numită „Regina Crăcă”.

Ilinca Vandici, umilită de Florin Călinescu. Cum a numit-o juratul de la Românii au talent

Într-un dialog cu Andra, Florin Călinescu a făcut o remarcă șocantă la adresa Ilincăi Vandici, dezvăluind porecla pe care vedeta o avea în copilărie și care i-a produs numeroase complexe.

„Ce corp frumos are Ilinca Vandici”, a spus Andra, iar marele actor a intervenit imediat cu una dintre glumele lui nelipsite. „Cine? Ah, Crăcă i se zice între băieți”, a declarat acesta.

„Cum?!”, a fost reacția cântăreței. „Adică îi cade mingea de baschet dintre genunchi, dacă o pui să o strângă”, a lămurit-o juratul, spre amuzamentul tuturor. Apoi, Florin Călinescu a spus că și Andreea Tonciu are un corp frumos: „Și Tonciu are corp mișto”.

Ilinca Vandici, ținta atacurilor în carieră

Vedeta a vorbit despre porecla pe care a primit-o la începutul carierei în showbiz din cauza picioarelor ei extrem de subțiri, atunci când era numită „Regina Crăcă”.

„Multă vreme, vreo doi ani de zile, în showbiz, am fost poreclită Regina Crăcă! Pentru că cineva, o doamnă de la o revistă, pe care nici până în ziua de azi nu am cunoscut-o personal, pentru că nu a dorit să se întâlnească cu mine, efectiv nu mă suporta! Și mi-a găsit această poreclă, eu fiind foarte slabă dintotdeauna și având picioarele extrem de subțiri.

Nu e cazul nici acum, n-a fost cazul nici atunci de a fi crăcănată, doar că aveam picioarele foarte subțiri. Am suferit enorm în perioada respectivă. Efectiv eu nu mai aveam nume. Peste tot cine scria de mine pomenea de asta. Am suferit enorm, am pus mult suflet”, a mărturisit Ilinca Vandici în cadrul unui interviu.

