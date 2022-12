Ilinca Vandici, vacanță terifiantă, în Mexic! ”Am merge oriunde, numai să nu mai stăm aici”

Destinație exotică! Bifat! Hotel de lux! Bifat! Soț și copil! Bifat! Ei bine, Ilinca Vandici, vedeta de la Kanal D, credea că are toate ingredientele pentru o vacanță de vis. Însă, planurile i-au fost date peste cap, de ploile torențiale care nu se oprec de trei zile în Mexic.

Ilinca Vandici, escapadă de coșmar, în Mexic!

pe plajă, în exotica țară din America de Nord, alături de soțul și de fiul ei.

Nu s-a uitat la bani și nu mai mult, nici mai puțin de 5.000 de euro a scos din buzunar pentru o cazare all inclusive de șapte zile, la un resort de cinci stele, pentru doi adulți și un copil.

Ilinca Vandici, soțul ei, Andrei Neacșu, și fiul lor, Zian, au parte de când au ajuns în locația de lux, doar de ploile torențiale.

”Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute, după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin, măcar de peisaj (care e superb) și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse… încă! Nu am știut că în Mexic, în această perioadă, sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot pe unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune…”, a povestit Ilinca Vandici fanilor ei de pe Instagram.

”Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu”

Țintuit de trei zile doar în camera de hotel, fiul Ilincăi de doar cinci anișori îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să le dea soare ca să se poată bucura de plajă și de bălăceală.

După 15 ore de zbor și după atâta cheltuială, și părinții micuțului speră, totuși, la o minune, pentru a putea avea parte de escapada mult dorită.

”Noi ca noi, că suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Și adevărul e că e tare dificil să-i consumi energia când nu ai ce face efectiv…

Deci, până acum, din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele!”, a descris vedeta Kanal D pe Instagram, în dreptul unor imagini cu ea în costum de baie.

Crăciun în camera de hotel pentru familia Ilincăi Vandici

Ajunși în Mexic, , însă, aceasta și familia ei au avut parte de o zi în care au fost efectiv ”blocați” în camera hotelului de lux. Condițiile meteorologice nu le-au permis nici o ieșire la plajă și, nici măcar o plimbare cu ATV-urile, asta pentru că totul era închis în ziua Nașterii Domnului.

”Am stat efectiv toată ziua în cameră. Am dormit și am mâncat. Nu vă mai zic. Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva.

Fiind și ziua de Crăciun, evident că totul era închis. Nu aveam unde să ieșim să vizităm. Azi o să ieșim din hotel și o să încercăm să ne dăm cu ATV-urile și așteptăm ziua de mâine când se anunță soare. N-am crezut că o să avem așa sărbători urâte. Nu am văzut raze de soare de când am venit. Aia e”, a mai povestit prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil!