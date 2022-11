Ilkay Gundogan declanșează scandalul după Germania – Japonia 1-2: ”Nu toată lumea voia mingea”

Nemții au dat senzația că sunt în control total al jocului, dar pe finalul partidei și au produs o nouă mare surpriză la turneul final din Qatar.

Ilkay Gundogan, reacție acidă după Germania – Japonia 1-2

La finalul întâlnirii Germania – Japonia 1-2, din Grupa E de la Cupa Mondială, mijlocașul Ilkay Gundogan a răbufnit la adresa colegilor săi și crede că meciul s-a pierdut deoarece au cedat prea ușor mingea adversarilor.

”I-am făcut viața prea ușoară Japoniei. Anumite lucruri, în special golul al doilea, nu ar trebui să se întâmple la o Cupă Mondială. Manuel Neuer ne-a salvat de câteva ori, noi am avut câteva șanse incredibile de a face 2-0. Nu ar trebui să ni se întâmple așa ceva.

Nu am reușit nici să construim. Am renunțat să ținem de minge și am preferat să jucăm mingi lungi. Aproape că am avut sentimentul că nu toată lumea voia mingea. Am pierdut posesia de prea multe ori”, a declarat Gundogan.

Nemții au pierdut cel mai important meci al grupei

La rândul său, căpitanul Manuel Neuer a dat vina pe multitudinea de ocazii ratate și este de părere că Germania a pierdut cea mai importantă partidă din faza grupelor de la Cupa Mondială.

”Am controlat meciul, dar apoi i-am permis adversarului să intre în joc. Dacă nu arăți că ești prezent, plătești. Așa s-a întâmplat astăzi. Am pierdut pentru că am ratat foarte multe ocazii de gol, e clar. Nici nu ne-am apărat bine. Japonia a pus presiune în duelurile unu contra unu, noi nu am fost nici calmi.

Aveam nevoie de o poziționare mai bună, așa cum am avut în prima repriză. Trebuie să ne îmbunătățim din multe puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, acesta era cel mai important meci al nostru și l-am pierdut. Trebuie să arătăm o altă față contra Spaniei, care e cel mai dificil adversar”, a spus Neuer.

Muller crede că eșecul este meritat

Thomas Muller consideră că Germaniei i-a lipsit eficiența și înfrângerea a venit cumva normal: ”Simt că am jucat bine în cea mai mare parte a meciului, dar în fotbal trebuie să transformi superioritate în goluri. Azi nu am fost eficienți.

E ridicol să începem cu o înfrângere, dar dacă te uiți la modul în care am încasat golurile nu poți să spui că a fost un eșec nemeritat. Trebuie să procesăm ce s-a întâmplat, chiar dacă nu e niciodată simplu să accepți un eșec”.

Germania continuă coşmarul la Campionatul Mondial. Eliminată încă din faza grupelor în 2018, nemţii au debutat cu o înfrângere la turneul final din Qatar, iar la adresa naționalei lui Hansi Flick.