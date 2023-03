Ilona Brezoianu, peripeții de tot râsul în apartamentul pe care a plătit o avere: „Am ajuns să mă spăl la cratiță”

Ilona Brezoianu și-a achiziționat recent un apartament și n-a trecut multă vreme până a trebuit să treacă printr-o peripeție în noua ei casă. Actrița a povestit cum a făcut haz de necazul prin care a trecut de curând, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ilona Brezoianu, fără apă caldă în apartamentul în care s-a mutat

știe să facă, de obicei, haz de necaz, iar asta a învățat de la tatăl ei. Părintele actriței a fost dintotdeauna responsabil cu întreținerea atmosferei în casă, mai ales atunci când se acumula tensiunea din varii motive.

a dat, așadar, de greu după ce s-a mutat în noul ei apartament. Actrița a povestit, extrem de amuzată, că a cărat apă în cadă cu oala, doar că atunci când era gata-gata să se spele, trebuia să mai pună încă o oală că apa deja se răcise.

Actrița a cărat apa cu oala ca să se spele: „Era singura mea oală, că eu nu fac ciorbă, singura pe care o aveam”

„După ce mi-am cumpărat apartamentul, am constatat că nu aveam apă caldă, pentru că era defect un robinet și m-am spălat cu apă din aia ca pe timpuri, încălzită la oală. Am făcut haz de treaba asta, că trebuie să mă spăl ca pe vremuri, în condițiile în care am dat o grămadă de bani pe un apartament. Iată, am ajuns să mă spăl la cratiță, ca să zic așa. La oală din aia de ciorbă, pusă în cadă.

Înainte era la lighean, dar, totuși, am făcut mai multe drumuri prin casă și m-am spălat în cadă. Problema era că eu, tot mergând cu câte o oală de apă, se răcise apa. Asta era, de fapt, și problema. Puneai o oală fierbinte și apoi când să te speli iar mai trebuia să pui una. Și să-ți mai zic ceva: era singura mea oală, pentru că eu nu fac ciorbă, singura oală pe care o aveam, și tot așa. A fost un fail total. Asta a fost un pic ciudat, că, totuși, după ce am investit atâția bani, ajung să mă spăl ca pe vremuri”, a povestit Ilona Brezoianu în exclusivitate pentru FANATIK.

Tatăl ei a învățat-o să facă haz de necaz: „Tatăl meu e un tip extrem de ironic”

Actrița a avut capacitatea de a râde pe seama acestei întâmplări, iar puterea de a râde până și de probleme a primit-o, cumva, de la tatăl ei.

„La noi în casă tot timpul era o atmosferă din asta de veselie, de bucurie. De aceea, în permanență eu tratez toate lucrurile cu umor. Tatăl meu e un tip extrem de ironic. De asta și eu tot timpul tratez lucrurile care mi se întâmplă cu ironie.

Râd de ele, exact cum ai spus și tu, fac haz de necaz. Asta am învățat de la tatăl meu. El, de cele mai multe ori prefera să facă lucrul ăsta și să detensioneze atmosfera în casă când erau probleme”, ne-a mai spus Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu trece mai rar pe la Giurgiu, orașul de unde e: „Nu prea ies din casă”

Venind vorba de familie, Ilona ne-a zis că nu a mai apucat să treacă pe acasă, pe la Giurgiu, însă atunci când merge nu stă prea mult. Preferă să nu prea iasă în orașul de unde e ea, timpul dedicându-l exclusiv părinților ei. Pe lângă aceștia, cei mai bucuroși atunci când o văd sunt vecinii, care o primesc cu căldură de fiecare dată.

„Am mai fost pe acasă, doar că nu am mai apucat să mai ies foarte mult în oraș. Când mă duc acasă stau mai mult cu părinții. Nu prea am ieșit acolo. De fiecare dată când mă duc, mă duc într-o singură zi.

Mă și întorc seara înapoi în București, pentru că nu am timp. Stau tot timpul ăla cu părinții mei și nu prea ies din casă. Vecinii, da, sunt bucuroși când mă văd. Mă apreciază și mă respectă pentru ceea ce fac”, ne-a mai zis Ilona Brezoianu.