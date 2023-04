Ilona Brezoianu trăiește o suferință ascunsă! Vedeta Antena 1, dezvăluiri exclusive: „Sunt multe frici”

Ilona Brezoianu a vorbit despre bucuriile și tristețile din viața ei, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK! Actrița pe care publicul a admirat-o în mai multe show-uri de televiziune de la Antena 1, dar pe care o pot vedea și pe scenă, la teatru, și-a deschis sufletul așa cum nu a făcut-o niciodată.

ne-a vorbit despre temerile vieții sale, câștigurile pe care i le-a adus celebritatea, dar și despre căsătorie. În opinia actriței Ilona Brezoianu, în viață nu e obligatoriu să bifezi tot ce îți spune societatea ori familia. se descrie drept o persoană nonconformistă dacă vorbim de tiparele după care mulți au fost crescuți, deci nu crede absolut deloc în tradiționalisme.

Bună, Ilona! Ești tot mai fresh, după atâtea proiecte în teatru și TV! Zi-mi ce ți-a adus bun această faimă! Cum e să te știe toată țara?

– Mi s-au întâmplat multe lucruri frumoase de când sunt cunoscută. Recunoștința oamenilor mi se pare foarte frumoasă. De asta m-am și apucat să fac asta, actorie, pentru ca oamenii să se bucure de ceea ce fac. Pot să spun că mi-a adus și bani, că de ce aș fi ipocrită? De aia muncim, până la urmă, da? Nu muncim pe nasturi. Mi-a adus un plus de venit, dar mi-a adus și plăcere spirituală, emoțională.

Publicul s-a obișnuit cu Ilona Brezoianu haioasă, acea Ilona care îi face să râdă. Tu ai jucat și în spectacole dramatice. Ce e mai provocator pentru tine ca actriță: să faci dramă sau comedie?

– Atât rolurile dramatice cât și cele de comedie sunt provocatoare. În comedie există o anumită matematică pe care trebuie să o respecți ca să aibă succes, să respecți un anumit timing, iar pentru dramă, sigur, există alte chestii din tine pe care trebuie să le accesezi, care sunt ușor dureroase, dar frumoase. Dacă vezi că omul se emoționează, ai și satisfacții.

Ilona Brezoianu ne spune cum reușesc actorii să plângă la comandă

La ce trucuri apelezi ca să poți plânge la comandă?

– Există forme tehnice prin care poți să plângi la comandă în actorie, dar eu am considerat întotdeauna că varianta asta tehnică nu face omul să se emoționeze sau există puterea cuvintelor, a propozițiilor pe care le spui și dacă tu le simți în momentul în care le spui, sunt convinsă că și oamenii le simt. Dacă treci prin textul respectiv și felul în care cade el în tine, atunci reușești să transmiți și chiar să și plângi.

Și… în viața de zi cu zi, ce te emoționează până la lacrimi? De ce ți-e ție frică?

– Eu sunt un om extrem de emotiv, sunt Rac. Mă emoționez foarte repede. Mă emoționează multe lucruri. Cred că toată lumea are frici. Am frică de moarte, de boală, frica de ratare, e complicată. Nu poți să știi că acuma ești sus și mâine poate nu o să mai fii, cum te descurci? Ce faci? Dacă acum ești foarte cunoscut și poate peste cinci ani nu mai știe nimeni cine ești, e complicat. Sunt multe frici, toți le avem.

„Sunt niște lucruri pe care le-am depășit în viața asta, un pic mai complicate”

Au existat momente extrem de dificile în viața ta, ceva ce te-a marcat?

– Sunt niște lucruri pe care le-am depășit în viața asta și care sunt un pic mai complicate, despre care nu am vorbit niciodată și nici nu o să vorbesc, pentru că le țin pentru mine, pentru că nu vreau să creadă oamenii că mă lamentez.

Ai și tu momente în care simți că nu mai poți? Mă refer aici la oboseala acumulată de la muncă. Cum le depășești?

– Mi se întâmplă frecvent să fiu obosită, să simt că nu mai pot. În ultima vreme, oamenii muncesc foarte mult toți, indiferent de domeniu. Observ că oamenii sunt extrem de epuizați. Și atunci mă ocup de mine. Îmi iau o zi în care merg la masaj, ies la o petrecere, socializez cu oamenii, mă decuplez de tot. Mă odihnesc, mă dau cu creme, mă ocup foarte mult de mine. Fac ceva pentru mine.

Nu vrea să se căsătorească pentru că așa ”trebuie”: „Toate lucrurile trebuie să le facem atunci când simțim”

Bănuiesc că te ocupi și de viața sentimentală la fel de bine. Chiar așa, ți-au spus vreodată părinții sau bunicii că în viață trebuie să faci un copil, să te căsătorești, să sădești un pom… Toate astea! Din toate crezurile astea populare, e ceva ce ți-ai dori să bifezi?

– Nu cred în tradiționalisme sau că trebuie să te căsătorești că așa e bine. Toate lucrurile trebuie să le facem atunci când simțim, nu trebuie să fie la un anumit timp. Trebuie să fie persoana potrivită. Pe vremuri, se spuneau multe. Se spunea și că trebuie să stau cu un anumit om toată viața și nu cred în treaba asta.

Cred că dacă oamenii nu se mai simt bine împreună trebuie să se despartă, chiar dacă au copii împreună. Mai bine preferi să crești copii cu doi părinți separați decât să stea în aceeași casă și să nu se înțeleagă. Nu cred în băbismele astea. Lucrurile trebuie făcute când simți să le faci. Nu trebuie musai să faci un copil. Poate că trebuie sau poate că nu trebuie. Poate unii oameni nu sunt făcuți să fie părinți. Nu trebuie să populăm planeta inutil dacă nu ne dorim asta, dacă nu simțim să facem asta.

Ilona Brezoianu nu poate să țină diete: „Nu pot să mă abțin de la shaorma”

Pe rețelele de socializare, făceai des glume pe seama siluetei tale, pe seama celor care sunt obsedați de diete. Ai încercat să ții vreodată vreo cură de slăbire?

– Nu sunt o persoană riguroasă. Nu țin diete, pentru că nu sunt în stare. Am încercat o perioadă să mănânc mai sănătos, nu mi-a ieșit. Eu având un program haotic nu pot atunci când ajung la 11 seara de la un spectacol să mă apuc să gătesc sănătos. Prefer să comand ceva și asta e. Nu pot să mă abțin de la pizza, de la shaorma, nu pot să mă abțin de la junk food.

În final, zi-mi ce ai vrea să faci neapărat anul ăsta? E vreo chestie mișto pe care nu ai apucat s-o faci prea mult în viață?

– Îmi doresc să merg mai mult în vacanțe, pentru că am muncit foarte mult. N-am reușit să ajung în toate locurile în care mi-am propus. Am descoperit recent plăcerea asta a călătoriilor și mi-aș dori să merg în Cuba, Jamaica. Îmi place cultura, îmi place să fac fotografie pe film. Mi-aș dori acolo să fac fotografie pe film. Am fost de curând în Zanzibar, în Africa, a fost foarte fain.