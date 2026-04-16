Iluminatul Capitalei, afacere de 100 de milioane: legăturile din spatele contractelor și schema prin care se împart banii

ADVERTISEMENT

Din datele obținute de FANATIK de la reprezentanții Primăriei Capitalei și ai Companiei Municipale Iluminat Public București reiese că energia consumată anual pentru iluminatul public costă peste 65 de milioane de lei. În plus, becurile pentru iluminat costă alte aproape 35 de milioane de lei.

Banii pleacă din primărie spre o companie municipală

Serviciul de iluminat public din București, din toate cele 6 sectoare ale Capitalei, este delegat către o companie municipală aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Mai exact, societatea Compania Municipală Iluminat Public București SRL este cea care se ocupă de iluminarea străzilor pe timp de noapte, inclusiv la ocazii festive, cum sunt Crăciunul și Anul Nou.

ADVERTISEMENT

Potrivit răspunsului transmis FANATIK de Direcția Generală Servicii Publice din cadrul Primăriei Capitalei, reiese că „Serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului București este asigurat de Compania Municipală Iluminat Public București S.A. (CMIPB), în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public”.

Această formulă de organizare plasează întreaga responsabilitate pentru operare, mentenanță și modernizare în sarcina unei companii aflate în subordinea administrației locale. Primăria mai precizează că „serviciul este prestat în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București, încheiat pentru perioada 2020–2025, contract care a fost ulterior prelungit până la data de 31 ianuarie 2026”.

ADVERTISEMENT

Din răspunsul obținut de FANATIK reiese că „valoarea contractului este de 332 de milioane de lei plus TVA”. În valoarea acestui contract intră doar întreținerea sistemului de iluminat și salariile celor aproape 150 de angajați, conform datelor ultimului bilanț al firmei depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

ADVERTISEMENT

Becurile de 35 milioane de lei sunt luate din … Slobozia

Reprezentanții Primăriei Capitalei ne-au mai transmis în urma unei solicitări FANATIK că, în cadrul cheltuielilor de delegare a iluminatului public, compania a avut cheltuieli cu întreținerea sistemului de iluminat de minimum 33 de milioane de lei în ultimii doi ani, 2024 și 2025.

ADVERTISEMENT

Pentru anul 2024, instituția arată că „Cheltuieli aferente contractului de delegare (CMIPB): 33,4 milioane de lei”. În 2025, „cheltuielile aferente contractului de delegare (CMIPB) au fost de 37,18 milioane de lei”. Din aceste bugete reiese că în ultimii doi ani, municipalitatea Capitalei a cheltuit în medie 35 de milioane de lei cu becurile LED, pe care primăria le introduce pe stâlpii de iluminat în locul celor vechi.

Contractele din 2024 și 2025 au fost încheiat cu AS Studio CO SRL din Slobozia. Firma a fost înregistrată, din 2012 până în 2021, cu denumirea Media Publisher SRL, apoi a fost rebotezată cu actuala denumire. Obiectul de activitate inițial al firmei era activități media, în special în județele Giurgiu și Ialomița. Apoi, după ce la Primăria Sector 5 a ajuns primar Daniel Florea, firma a devenit abonată la contracte de sub un milion de lei și în acest sector.

ADVERTISEMENT

Istoria celor două contracte de becuri LED care au ajuns în Slobozia

În 2022, societatea își schimbă denumirea și obiectul de activitate în activități de construcții. Cresc și veniturile, de la 2 milioane de lei în 2021 la 36 de milioane de lei în 2024. Asta pentru că lovitura în afaceri o dă în iunie 2024, când primește, tot de la Compania Municipală de Iluminat București, un prim contract de 17 milioane de lei pentru „furnizare aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED și sistem de telegestiune”.

În anul următor, 2025, se organizează o licitație cu un contract aproape dublu, cu același scop, contract atribuit în octombrie 2025 tot către AS Studio CO SRL. În cadrul celor două contracte din 2024 și 2025, de aproape 50 de milioane de lei, AS Studio CO SRL a avut ca partener mai mic societatea Aleco Light Projects SRL, firmă din București.

Firma care asigură becurile LED este deținută de fosta „feblețe a primarilor din Giurgiu”

Acționarii AS Studio CO din Slobozia (Ialomița), societatea care asigură becurile LED din Capitală, sunt Andreea Ionescu și Nicolae Sfetea, așa cum reiese din datele de la Registrul Comerțului. Cei doi au și înființat firma. În 2024, societatea a înregistrat o creștere accelerată: cifra de afaceri a ajuns la 36,2 milioane lei (+147%), profitul la 5,9 milioane lei (+547%), iar numărul de angajați a crescut la 63 (+61%). În prezent, compania este activă fiscal, dar are pe rol o cerere de insolvență din partea firmei SMA Stirbu Construct SRL.

Andreea Ionescu s-a mai numit Andreea Sfetea și Andreea Lepa. Presa locală din Giurgiu a remarcat-o pe Andreea Lepa pentru faptul că organiza evenimentele primarilor PSD la alegerile locale din 2016. Un fost primar PSD din Giurgiu a relatat pentru FANATIK că Andreea Lepa era „feblețea primarilor PSD din Giurgiu și asta pentru că era recomandată de la conducerea filialei județene”. Nicolae Bădălău era șeful filialei PSD Giurgiu la acel moment.

Andreea Lepa (actuală Ionescu) a apărut în Giurgiu ca jurnalistă la începutul decadei 2010 în cadrul grupului de presă local Semnal M, deținut de Alin Gelu Radu. Acesta a fost unul dintre jurnaliștii care au realizat un mic interviu cu Nicușor Dan în noaptea de 18 mai, în care fostul primar a fost ales noul președinte al României.

FANATIK a încercat s-o contacteze pe Andreea Ionescu, dar nu am primit până acum date legate de produsele furnizate Capitalei. Am primit un mesaj că vom primi răspunsurile. „Vom reveni în cel mai scurt timp cu toate răspunsurile și clarificările aferente întrebărilor transmise”, ni s-a precizat în emailul primit.

Printre întrebările trimise, era și cea legată la originea becurilor LED care ajung să ilumineze străzile Bucureștiului. Asta în condițiile în. care firma pe care o deține nu este producător în domeniu și nici importator. FANATIK a mai trimis întrebări și despre relațiile de afaceri și politice pe care aceasta le-ar fi putut avea.

Cât despre Aleco Light Projects SRL, societatea parteneră a firmei Andreei Ionescu, aceasta are ca obiect principal de activitate activități de inginerie și consultanță tehnică. Compania, înființată în 2017, este deținută integral de Mihai Merca, asociat unic. În 2025, firma a înregistrat o creștere solidă: cifra de afaceri a ajuns la 12,44 milioane lei (+73%), iar profitul la 2,87 milioane lei (+45%), în timp ce numărul de angajați a rămas stabil, la 4. Societatea este activă fiscal și nu are datorii la ANAF.

Primăria a mai făcut un credit pentru becurile LED cumpărate până acum de la firma Andreei Ionescu

Primăria Municipiului București a anunțat, pe 30 decembrie 2025, potrivit unui articol publicat de Digi Economic la 31 decembrie 2025. Fondurile sunt împărțite în două proiecte egale și vizează înlocuirea a peste 18.000 de corpuri de iluminat vechi cu lămpi LED dotate cu sisteme de telegestiune.

Proiectul vine în contextul unui sistem considerat învechit, cu peste 120.000 de corpuri, multe depășite tehnic și energofage. Noile echipamente vor avea o durată de viață mai mare și vor îmbunătăți vizibilitatea în trafic. Potrivit estimărilor Primăriei, modernizarea ar putea reduce consumul de energie cu peste 55%, generând economii importante la buget și reducând impactul asupra mediului.

Energia cumpărată de la un trader de energie: grupul Tinmar

Dar becurile de pe stâlpii de iluminat din București au nevoie de energie. de la firma Eye Mall SRL din Sectorul 1, așa cum reiese dintr-un răspuns obținut de FANATIK de la Primăria Capitalei. Dincolo de valoarea totală a contractului, datele privind cheltuielile efective oferă o imagine mai detaliată asupra modului în care sunt distribuite costurile. Pentru anul 2024, „cheltuieli aferente consumului de energie electrică: 68,3 milioane de lei”. Situația se menține similară și în 2025, deși apar ușoare variații. Conform răspunsului oficial, „cheltuieli aferente consumului de energie electrică: 66,8 milioane de lei”.

În ceea ce privește consumul efectiv de energie, datele arată o ușoară scădere de la un an la altul. Potrivit datelor obținute de FANATIK, „cantitatea totală de energie electrică consumată pentru funcționarea sistemului de iluminat public a fost: 56.925 MWh în anul 2024; 55.715 MWh în anul 2025”.

Contractul pentru achiziționarea energiei electrice necesare iluminatului public din București a fost atribuit de Municipiul București prin negociere fără publicare prealabilă, anunțul fiind publicat pe 28 aprilie 2025 (CAN1145929). Contractul, semnat la 14 aprilie 2025, a fost câștigat de Eye Mall SRL și are o valoare de 64,89 milioane lei fără TVA.

Societatea Eye Mall SRL face parte din grupul Tinmar, potrivit unei hotărâri a acționarilor Tinmar Energy din 29 aprilie 2025, publicată în februarie 2026. Documentul arată că Eye Mall a fost inclusă, alături de alte firme precum Solprim, într-un contract de credit al grupului, fiind menționată explicit ca societate „aflată sub controlul aceleiași persoane” și parte din același grup de companii, coordonat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Mai departe, grupul Tinmar este trader de energie și nu producător. Practic, companiile din grupul controlat de Oancea cumpără energie, în special de la Complexul Energetic Oltenia, dar și de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica, energie pe care apoi o vând, printre alți clienți, înapoi la stat, către Compania Municipală de Iluminat București.