Ilyeș, verdict clar după victoria cu Farul: „Conducerea m-a înțeles!”. Ce spune de prezența FCSB în play-out

Csikszereda a învins-o pe Farul, 1-0, și a terminat sezonul regulat cu un rezultat pozitiv, iar lupta pentru supraviețuire continuă pentru Robert Ilyeș și elevii săi.
Mihai Alecu
06.03.2026 | 22:56
Ce spune Robert Ilieș după meciul dintre Csikszereda și Farul
Runda cu numărul 30 din SuperLiga a început cu meciul dintre Csikszereda și Farul Constanța, iar un gol înscris de Marton Eppel în repriza secundă a decis partida, terminată cu 1-0.

Ilyeș știe deja ce se va întâmpla în play-out și a făcut anunțul după meciul cu Farul Constanța

Antrenorul celor de la Csikszereda, Robert Ilyeș, a ținut să-și declare bucuria după victorie, iar imediat a vorbit despre ce urmează în play-out pentru gruparea sa. Acesta a de părere că FCSB va fi detașată în clasament, iar restul se vor lupta pentru puncte cu șanse egale.

”Chiar este o seară fericită pentru noi. Cu cele trei puncte ne-am distanțat în clasament (n.r. de zona retrogradării). Trebuie să recunoaștem că avem încredere mai mare în noi. Suntem pe un drum bun. Am avut niște probleme pe fază defensivă. Conducerea m-a înțeles și a adus jucători pe stilul meu, pe profilul echipei. Și în cantonamentul din Antalya am lucrat mai mult pe faza defensivă. 

Le-am explicat jucătorilor că urmează un război total (n.r. în play-out), din toate punctele de vedere. Toate echipele vor juca să nu piardă. Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos. FCSB cred că va câștiga 60, 70, 80% din meciurile din play-out. Noi o să ne batem pentru evitarea locurilor retrogradabile”, a spus Robert Ilyeș la finalul partidei dintre Csikszereda și Farul Constanța.

Csikszereda, evoluție peste așteptări la primul an în SuperLiga

La finalul anului trecut de Liga 2, Csikszereda reușea în premieră promovarea în prima ligă a României, iar mulți specialiști chiar vorbeau despre șanse minime ale grupării de a evita retrogradarea. Sub comanda lui Robert Ilyeș, gruparea din Miercurea a reușit însă să răstoarne toate calculele și are șanse mari să termine sezonul regulat peste locurile de retrogradare.

Csikszereda a adunat 32 de puncte în cele 30 de partide jucate și este pe locul 12, iar în cazul în care Petrolul nu bate la Botoșani, atunci echipa din Miercurea Ciuc nu va putea să fie întrecută de către ploieșteni. Totuși, faptul că se înjumătățesc punctele și se joacă doar câte o partidă cu fiecare adversar din play-out face cu atât mai grea salvarea de la retrogradare, însă ciucanii au arătat că sunt capabili să joace în SuperLiga.

