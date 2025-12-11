Imagine cât 1000 de cuvinte! Cum a fost surprins Mihai Rotaru la faza penalty-ului ratat de Anzor în Universitatea Craiova – Sparta Praga. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

cu dominarea oaspeţilor. Oltenii s-au apărat bine şi au scăpat, cu noroc, în două faze. Dar, în minutul 33, confruntarea putea lua o turnură foarte bună pentru gazde.

Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură faza penalty-ului ratat de Anzor

după un contact cu Sevinsky. Iniţial, arbitrul Jasper Vergoote a acordat lovitură de pedeapsă. A fost nevoie de o verificare a VAR care a stat cinci minute pentru a valida decizia belgianului, pentru un presupus ofsaid la Cicâldău.

Anzor şi-a asumat executarea loviturii de pedeapsă, dar mijlocaşul a tras tare şi peste poarta cehilor. Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură faza, apoi a fost deznădăjduit de ratarea jucătorului „Ştiinţei”.

Brigadă din Belgia la Universitatea Craiova – Sparta Praga!

Universitatea Craiova a scăpat apoi de două ocazii importante ale celor de la Sparta Praga, iar la cabine s-a intrat cu scor egal, scor 0-0. Oltenii au nevoie de un egal pentru a-şi asigura calificarea în faza următoare din Conference League.

UEFA a delegat la acest meci o brigadă belgiană formată din Jasper Vergoote, asistenţii Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf, respectiv Kevin Van Damme, arbitru de rezervă. În camera VAR au fost trimiși Jan Boterberg şi Bert Put.