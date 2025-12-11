Sport

Imagine cât 1000 de cuvinte! Cum a fost surprins Mihai Rotaru la faza penalty-ului ratat de Anzor în Universitatea Craiova – Sparta Praga. Foto exclusiv

Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură penalty-ul executat şi, din păcate pentru olteni, ratat de Anzor. Patronul Universităţii şi-a pus mâinile în cap când a văzut execuţia mijlocaşului.
Marian Popovici, Tibi Cocora
11.12.2025 | 20:34
Imagine cat 1000 de cuvinte Cum a fost surprins Mihai Rotaru la faza penaltyului ratat de Anzor in Universitatea Craiova Sparta Praga Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Imagine cât 1000 de cuvinte! Cum a fost surprins Mihai Rotaru la faza penalty-ul ratat de Anzor în Universitatea Craiova - Sparta Praga, Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Sparta Praga a început cu dominarea oaspeţilor. Oltenii s-au apărat bine şi au scăpat, cu noroc, în două faze. Dar, în minutul 33, confruntarea putea lua o turnură foarte bună pentru gazde.

Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură faza penalty-ului ratat de Anzor

Monday Etim a căzut în careu după un contact cu Sevinsky. Iniţial, arbitrul Jasper Vergoote a acordat lovitură de pedeapsă. A fost nevoie de o verificare a VAR care a stat cinci minute pentru a valida decizia belgianului, pentru un presupus ofsaid la Cicâldău.

ADVERTISEMENT

Anzor şi-a asumat executarea loviturii de pedeapsă, dar mijlocaşul a tras tare şi peste poarta cehilor. Mihai Rotaru a trăit cu sufletul la gură faza, apoi a fost deznădăjduit de ratarea jucătorului „Ştiinţei”.

Reacţia lui Mihai Rotaru la ratarea de la 11 metri a lui Anzor
Reacţia lui Mihai Rotaru la ratarea de la 11 metri a lui Anzor. Sursa: Fanatik

Brigadă din Belgia la Universitatea Craiova – Sparta Praga!

Universitatea Craiova a scăpat apoi de două ocazii importante ale celor de la Sparta Praga, iar la cabine s-a intrat cu scor egal, scor 0-0. Oltenii au nevoie de un egal pentru a-şi asigura calificarea în faza următoare din Conference League.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

UEFA a delegat la acest meci o brigadă belgiană formată din Jasper Vergoote, asistenţii Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf, respectiv Kevin Van Damme, arbitru de rezervă. În camera VAR au fost trimiși Jan Boterberg şi Bert Put.

ADVERTISEMENT
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Echipele de...
Fanatik
FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Echipele de start! Pe cine a mizat Charalambous în atac
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Start lansat de...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Start lansat de repriză secundă pentru echipa lui Răzvan Lucescu
Cehii, blocați în Craiova?! Avionul jucătorilor de la Sparta Praga nu a putut...
Fanatik
Cehii, blocați în Craiova?! Avionul jucătorilor de la Sparta Praga nu a putut să aterizeze și a fost redirecționat. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului...
iamsport.ro
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului din justiție: ”Vă mai fac o donație”
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după...
viva.ro
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după ancheta Recorder despre justiție. Nimeni nu se gândea la un asemenea anunț: „Am primit informaţii...". A spus totul, iar ce s-a mai aflat a stârnit o serie de controverse
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți...
Jurnalul.ro
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
adevarul.ro
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic...
unica.ro
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și...
Observatornews.ro
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa:...
as.ro
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de...
Libertatea.ro
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai...
RTV.NET
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!