Imaginea copleșitoare pe care omenirea nu avea voie să o mai permită! Zeci de copii adăpostiți de bombardamentul Rusiei

Au trecut deja șase zile din momentul în care Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să intre cu tancurile în Ucraina și să cucerească țara. Șase zile grele în care oamenii au fugit care încotro și au fost nevoiți să-și abandoneze viețile așa cum erau ele.

Femeile și copiii s-au îndreptat spre vămi și au căutat izbăvirea. Frontierele au cunoscut zilele acestea atâtea despărțiri și atât amar de lacrimi încât televiziunile și site-urile de știri n-au mai reușit să le cuprindă pe toate.

Este realitatea crudă a unui an 2022 început sub amenințarea unui război pe care nimeni nu l-a dorit cu excepția unui singur om. Vladimir Putin a devenit cea mai urâtă persoană de pe pământ, în condițiile în care întreaga omenire militează pentru pace, libertate și liniște.

Cu toate acestea, , oameni care nu s-au temut de invazia și amenințările rușilor. Vorbim despre bătrâni care au refuzat să plece, dar și despre bărbați care n-au mai putut să părăsească țara după ce a fost instaurată legea marțială.

Și printre ei, printre toți acești oameni nevoiți să lupte pentru viața lor au rămas și ei, sufletele cele mai nevinovate. Copiii Ucrainei, copii care n-au apucat să fie trecuți peste granițe.

De altfel, pe unii dintre ei nici nu avea cine să-i ducă în altă parte. Copiii din orfelinate au rămas în țară și așteaptă acum minuni de la negocierile autorităților. Cu toții au fost duși în buncăre și speră la pace, la aer curat, la o viață pe cât posibil de normală.

This is what a quiet hour looks like for children. The “liberators” did their best.

