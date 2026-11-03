Sport

Imagine cutremurătoare! Fotbalistul mort în Spania lasă în urmă o fetiță de doar un an: micuța și mama ei erau pe stadion când s-a întâmplat nenorocirea

Catalin Oprea
03.11.2026 | 20:32
Imagine cutremuratoare Fotbalistul mort in Spania lasa in urma o fetita de doar un an micuta si mama ei erau pe stadion cand sa intamplat nenorocirea
SPECIAL FANATIK
Fotbalistul mort în Spania lasă în urmă o fetiță de doar un an. Foto: Profimedia
Tragedie fără margini în fotbalul din Spania! Jesus de Miguel a murit la 30 de ani după un contact dur cu portarul advers: le lasă în urma sa pe soția lui și pe fiica lor de doar un an
ADVERTISEMENT

Jesus de Miguel, fotbalistul de la Tenerife, echipă din liga a doua din Spania, a murit la doar 30 de ani. În cursul zilei de luni, el a jucat în meciul contra celor de la FC Andorra și la un moment dat a fost lovit violent de către portarul advers, Jesus Owono. Goalkeeper-ul a fost instant eliminat, în vreme ce de Miguel a rămas inert pe gazon. La scena teribilă a asistat și românul Enes Sali, jucător la FC Andorra. 

Jesus de Miguel, fotbalistul mort în Spania, le lasă în urmă pe partenera sa Maria și pe fiica lor Carla, de doar un an

Panica generală s-a instaurat imediat pe stadion, iar atacantul a fost dus de urgență la spital. În dimineața zilei de marți, medicii s-au văzut nevoiți să declare decesul său, ca urmare a unui stop cardiac. În mod evident, vestea a cutremurat fotbalul din Spania, și nu numai. Mai multe meciuri au fost amânate, echipele mari, ca de exemplu Real Madrid, au ținut momente de reculegere la antrenamente și mai multe personalități marcante din fotbal au transmis mesaje de condoleanțe.

ADVERTISEMENT

Aici îi amintim în mod special pe Lionel Messi și Gerard Pique, acesta din urmă fiind chiar proprietarul echipei FC Andorra, motiv pentru care a fost prezent la meciul fatidic în care s-a produs tragedia. Cariera de fotbalist a lui Jesus de Miguel nu a fost una chiar strălucită, el fiind totuși un fotbalist bun pentru liga a doua din Spania, destul de apreciat în principiu.

De asemenea, despre viața lui personală nu se cunosc prea multe detalii, întrucât el a avut întotdeauna grijă destul de mare să țină aceste aspecte departe de „ochii lumii”, fiind deci o prezență destul de discretă în spațiul public. Pe de altă parte însă, se știe că regretatul fotbalist avea o relație de lungă durată cu partenera lui de viață, Maria.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

Maria și micuța Carla erau pe stadion când s-a produs nenorocirea

Iar cei doi aveau împreună și o fetiță, Carla, născută în iunie 2025, deci care în prezent are puțin mai mult de un an. Potrivit jurnaliștilor din Spania, partenera lui Jesus de Miguel se afla, împreună cu fiica lor, pe stadion în momentul în care s-a produs impactul teribil care în cele din urmă s-a dovedit a fi fatal pentru fotbalist. Iar în acest context cumplit, jurnaliștii iberici au adus în atenția opiniei publice o fotografie extrem de emoționantă, în care Jesus de Miguel o ținea în brațe pe micuța Carla, la scurt timp după nașterea ei.

ADVERTISEMENT
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană...
Digisport.ro
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”

 

Jesus de Miguel și fiica sa Carla
Jesus de Miguel și fiica sa Carla. Foto: Instagram
Victor Angelescu sare în apărarea Dianei Șucu, după „disputa” cu Daniel Pancu
Fanatik
Victor Angelescu sare în apărarea Dianei Șucu, după „disputa” cu Daniel Pancu
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Kimi Antonelli românului-minune...
Fanatik
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Kimi Antonelli românului-minune din motorsport!
Jovan Markovic, „desființat” de Valeriu Iftime: „Va primi leafa ca un pensionar obosit,...
Fanatik
Jovan Markovic, „desființat” de Valeriu Iftime: „Va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca!”
Tags:
Parteneri
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la...
iamsport.ro
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la el acasă, în camera de oaspeți, ne-a deschis ușa familiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!