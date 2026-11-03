Imagine cutremurătoare! Fotbalistul mort în Spania lasă în urmă o fetiță de doar un an: micuța și mama ei erau pe stadion când s-a întâmplat nenorocirea

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Jesus de Miguel, fotbalistul de la Tenerife, echipă din liga a doua din Spania, a murit la doar 30 de ani. În cursul zilei de luni, el a jucat în meciul contra celor de la FC Andorra și la un moment dat a fost lovit violent de către portarul advers, Goalkeeper-ul a fost instant eliminat, în vreme ce de Miguel a rămas inert pe gazon. La scena teribilă a asistat și românul

Jesus de Miguel, fotbalistul mort în Spania, le lasă în urmă pe partenera sa Maria și pe fiica lor Carla, de doar un an

Panica generală s-a instaurat imediat pe stadion, iar atacantul a fost dus de urgență la spital. În dimineața zilei de marți, , ca urmare a unui stop cardiac. În mod evident, vestea a cutremurat fotbalul din Spania, și nu numai. , echipele mari, ca de exemplu Real Madrid, au ținut momente de reculegere la antrenamente și mai multe personalități marcante din fotbal au transmis mesaje de condoleanțe.

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Aici îi amintim în mod special pe și , acesta din urmă fiind chiar proprietarul echipei FC Andorra, motiv pentru care a fost prezent la meciul fatidic în care Cariera de fotbalist a lui Jesus de Miguel nu a fost una chiar strălucită, el fiind totuși un fotbalist bun pentru liga a doua din Spania, destul de apreciat în principiu.

De asemenea, despre viața lui personală nu se cunosc prea multe detalii, întrucât el a avut întotdeauna grijă destul de mare să țină aceste aspecte departe de „ochii lumii”, fiind deci o prezență destul de discretă în spațiul public. Pe de altă parte însă, se știe că regretatul fotbalist avea o relație de lungă durată cu partenera lui de viață, Maria.

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Maria și micuța Carla erau pe stadion când s-a produs nenorocirea

Iar cei doi aveau împreună și o fetiță, Carla, născută în iunie 2025, deci care în prezent are puțin mai mult de un an. Potrivit , partenera lui Jesus de Miguel se afla, împreună cu fiica lor, pe stadion în momentul în care s-a produs impactul teribil care în cele din urmă s-a dovedit a fi fatal pentru fotbalist. Iar în acest context cumplit, jurnaliștii iberici au adus în atenția opiniei publice o fotografie extrem de emoționantă, în care Jesus de Miguel o ținea în brațe pe micuța Carla, la scurt timp după nașterea ei.