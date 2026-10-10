Imagine de milioane cu frații Joao înainte de FCSB – Oțelul! Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Întâlnire emoționantă înainte de FCSB – Oțelul, meciul zilei de sâmbătă în SuperLiga. Cele două formații se înfruntă în etapa a 11-a, iar duelul va fi și unul al fraților Joao Paulo și Joao Paulino. Cei doi au dat nas în nas la inspecția gazonului.

Frații Joao Paulo și Paulino, adversari în FCSB – Oțelul

Meciul dintre FCSB și Oțelul nu reprezintă doar debutul celor doi noi antrenori, Laurențiu Reghecampf (51 de ani), respectiv Rui Duarte (48 de ani). Va fi totodată și duelul , de la Oțelul Galați. Cei doi vor fi adversari pe Arena Națională, chiar dacă încep ca rezerve meciul FCSB – Oțelul.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate primul „11” al roș-albaștrilor, iar Joao Paulo nu se regăsește printre titularii lui Laurențiu Reghecampf. Din informațiile FANATIK, noul antrenor al roș-albaștrilor dar l-a preferat ca titular pe Ofri Arad, care îl va alături la mijlocul terenului pe noul căpitan, Karlo Muhar.

Deși sunt frați gemeni, cei doi Joao au caracteristici diferite. Mijlocașul FCSB-ului poate evolua la „închidere” sau în flancul stâng al defensivei, în timp ce jucătorul de la Oțelul Galați e ceva mai ofensiv, el putând să joace pe cele trei poziții din atac. Înainte de FCSB – Oțelul, cei doi jucători din Insulele Capului Verde s-au întâlnit pe gazon și s-au întreținut preț de câteva minute.

ADVERTISEMENT

Prima întâlnire în SuperLiga pentru cei jucători din Capul Verde

Este pentru prima dată de când evoluează în SuperLiga când cei doi frați din Capul Verde se întâlnesc în calitate de adversari. Joao Paulino a venit la Oțelul în vara lui 2026, liber de contract după despărțirea de Ordabasy. De cealaltă parte, Joao Paulo s-a transferat la FCSB în februarie 2026, când Oțelul l-a vândut pe 600.000 de euro. Joao Paulo, care a evoluat inclusiv la CM 2026, a ajuns în România în iulie 2025, de la Sheriff Tiraspol.