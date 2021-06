Imagine de senzație cu Adela Popescu. Cum arată vedeta în poza neretușată: “Cu burta mândră, dezordine…”

Peste mai puțind e o lună, Adela Popescu și Radu Vâlcan vor deveni părinți pentru a treia oară. Fosta prezentatoare a publicat o poză pe rețelele de socializare în care i se vede burtica de graviduță.

Adela Popescu și Radu Vâlcan mai au doi băieți, iar acum îl așteaptă pe al treilea. Încă de când a aflat că este însărcinată, Adela a avut mare grijă de sănătatea sa fiindu-i teamă să nu se infecteze cu COVID-19.

Imagine de senzație cu Adela Popescu

Prezentatoarea a făcut furori pe internet, după ce a postat În mai puțind e o lună, Adela Popescu va deveni pentru a treia oară mămică. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj.

“O poza bruta, neretușată, din casa noastră cu copii, deci cu dezordine, cu burta mandra, privirea încrezătoare și inima cât un purice. 💙 #37weekspregnant #tictac”, a scris Adela Popescu, pe contul ei de Instagram.

Imediat postarea a fost apreciată de sute de admiratori.

Ce a declarat Adela Popescu despre a treia sarcină

formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au doi băieți, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani). Acum, actrița va aduce pe lume al treilea băiețel. Nu în urmă cu mult timp aceasta a declarat că își dorește să nască natural. Adela Popescu este în a 37-a săptămână de sarcină, iar termenul stabilit este între 13 și 16 iulie.

“Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore.

La Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană.

La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a declarat prezentatoarea.

În toată această perioadă, prezentatoarea a fost extrem de atentă.

“Mă preocupă foarte tare care este chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID.

Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două”, a mai spus Adela.