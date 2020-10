Imagine emoționantă cu Andreea Mantea și iubitul ei. A decis să nu-l mai țină ascuns

Andreea Mantea nu îl mai ține ascuns pe iubitul ei. Vedeta reality-show-ului propriu de la Kanal D a postat o fotografie romantică alături de noul ei partener și a spus ce a învățat din relațiile anterioare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea nu își mai ascunde iubitul

Fosta prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei a spus că, deși a decis să nu îl mai țină ascuns pe noul ei partener, nu va intra în detalii prea multe despre viața ei personală, cu toate că are acum o emisiune tocmai despre viața ei de zi cu zi.

„Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum…unde ajungeam?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că asta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a declarat Mantea în cel mai recent vlog.

A comentat și situația prin care a trecut Ștefania de la Puterea dragostei

Dacă în viața ei lucrurile sunt perfecte în acest moment, vedeta constată cu tristețe cum unele persoane la care a ținut foarte tare, fetele cu care s-a împrietenit în timp ce prezenta emisiunea din Istanbul nu au avut parte de același noroc.

ADVERTISEMENT

Mantea a vorbit despre bătaia suferită de Ștefania de la Puterea dragostei și a declarat că ea știa încă de atunci prin ce trecea fata.

Vedeta Kanal D a declarat pe pagina ei de Youtube că a sfătuit-o pe Ștefania ce să facă și le încurajează pe toate femeile să nu rămână într-o relație în care sunt tratate așa cum a fost Ștefania de Adelin: „Fugiți cât puteți!”.

ADVERTISEMENT