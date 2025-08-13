Imagine fabuloasă cu Neil Lennon în prim-plan. Cum a fost surprins fostul antrenor al Rapidului la concertul legendarei trupe Oasis. Foto

După doar două luni petrecute pe banca Rapidului la începutul sezonului precedent, Neil Lennon a fost dat afară. El din liga a doua scoțiană și după prima victorie a oferit o imagine fantastică.

Neil Lennon, imagine de colecție înaintea unui concert Oasis

După ce în weekend noua sa formație a obținut primul succes stagional, scor 2-0 cu Airdrieonians, și a urcat pe locul 3 în clasamentul din Scottish Championship, managerul nord-irlandez și-a permis o scurtă escapadă.

Conform , Neil Lennon a pus pe pauză fotbalul și a dat play la muzică. Tehnicianul a mers pe celebrul stadion Murrayfield pentru a vedea pe viu, alături de alți 70.000 de oameni, cel de-al treilea și ultimul concert susținut la Edinburgh de legendara trupă Oasis.

Nord-irlandezul este fan al lui Liam și Noel Gallagher de zeci de ani și nu este prima dată când participă la concertele formației. El și-a arătat dragostea pentru trupa din Manchester în drum spre concert, fiind fotografiat purtând un tricou Oasis pe care era afișată o imagine emblematică a celor doi frați.

Și-a botezat fiul după liderii trupei Oasis

Neil Lennon, care a jucat în perioada 1987-1989 pentru Manchester City, clubul preferat al lui Noel și Liam, a mărturisit într-un interviu acordat cu ceva vreme în urmă că dragostea pentru Oasis este atât de mare încât și-a botezat băiatul Gallagher, după numele celor doi frați.

”Tocmai mă alăturasem echipei Manchester City în 1987, când a izbucnit toată chestia cu britpop-ul. I-am văzut pe Oasis de 13 sau 14 ori, inclusiv pe Maine Road, care este unul dintre cele mai bune concerte la care am fost vreodată.

I-am întâlnit de câteva ori – Liam e mult mai deștept decât lasă să se vadă, iar Noel te face să râzi de fiecare dată când deschide gura. Mi-am numit și fiul după ei. Îl cheamă Gallagher”, a mărturisit nord-irlandezul de 54 de ani.

Bătaie cu căpitanul lui City la un concert Oasis

a povestit că au existat și nopți sălbatice la concertele trupei Oasis. Un episod memorabil a avut loc în 1996, când a fost dat afară de la eveniment în urma unei bătăi cu un alt fotbalist.

”Concertul a fost uimitor, așa cum erau toate concertele Oasis pe vremea aceea. Am mers cu Steve Lomas, care era căpitanul lui Manchester City la acea vreme, și alți câțiva fotbaliști de la Leicester și unii jucători irlandezi.

Lomas a obținut acces în culise, unde toți am putut să discutăm cu trupa și cu alte nume importante. Singura problemă părea să fie că nimeni nu vorbea cu Steve. Pe Steve îl cam apucă nervii când bea puțin și începe să se uite ciudat la mine.

Vorbeam cu basistul trupei despre fotbal, dar îl văd cu coada ochiului pe Lomas că încă se uită la mine. Așa că am întrebat: ‘Ce e în neregulă cu tine?’. Și, bam, mi-a dat cu capul în gură”, a explicat Neil Lennon.