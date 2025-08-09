Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici

O persoană care are un cont deschis pe social media a comentat o surprinsă din satelit. Aceasta are în centru milioane de mașini care au fost lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici aceste vehicule.

Imagine surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului

O fotografie spectaculoasă realizată din satelit a stârnit curiozitatea internauților. Oamenii au început să-și dea cu părerea legat de poza în care apar milioane de autoturisme care, la prima vedere, par să fie abandonate în deșert.

Acestea au fost lăsate în deșertul Mojave din California, Statele Unite ale Americii. Se găsesc aici de o perioadă destul de lungă, însă unele persoane nu cunosc motivul principal pentru care s-a ajuns în această situație.

Un utilizator de pe a fost curios să afle de ce mașinile au fost depozitate în acest loc. Multe dintre acestea sunt fabricate de Audi, Volkswagen și Porsche. Imagine inedită a fost surprinsă de satelit și poate fi vizualizată pe Google Earth.

„De ce ar folosi cineva deșertul pentru așa ceva?”, s-a întrebat o persoană pe platforma unde a fost distribuită fotografia impresionantă. Poziționarea acestor vehicule în mijlocul deșertului are legătură cu un scandal, denumit Dieselgate.

De ce mașinile sunt păstrate în deșert

Publicația a explicat care este motivul pentru care milioane de mașini au fost lăsate în deșert. Totul are legătură cu un proces care a început în anul 2015 și are în prim-plan emisiile de carbon.

La acea vreme Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a descoperit că majoritatea autoturismelor aveau instalate anumite „dispozitive înșelătoare”. Acestea fuseseră puse chiar de producătorul auto pentru a păcăli sistemul.

De asemenea, mecanismele de manipulare ar fi avut menirea să reducă eficiența sistemelor de control în cazul motoarelor diesel. Concret, dispozitivele sau programele software permiteau mașinilor să își pornească temporar mecanismele de reducere a poluării pe durata testelor.

Printre vehiculele care au avut aceste aparate instalate se numără modelele de la Volkswagen Golf, produse între 2010 și 2015. În aceeași situație se află și modele Audi și Porsche Cayenne, Volkswagen fiind proprietarul ambelor mărci.

Vehiculele, depozitate temporar în deșert

Purtătoarea de cuvânt Jeannine Ginivan de la Volkswagen a emis un comunicat în ceea ce privește depozitul din California. Aceasta a dezvăluit că locația din mijlocul deșertului este una temporară, însă au trecut ani buni de când au fost duse acolo.

În plus, susține că respectivul depozit este utilizat „pentru asigurarea depozitării responsabile a vehiculelor răscumpărate”. Totodată, este folosit în conformitate cu termenii acordului agreat cu Guvernul SUA.

„Aceste vehicule sunt depozitate temporar și întreținute în mod regulat, pentru a asigura funcționarea lor pe termen lung și calitatea, astfel încât să poată fi returnate pe piață sau exportate după aprobarea modificărilor privind emisiile de către autoritățile americane”, a mai menționat purtătoarea de cuvânt.

Amenda primită de producătorul auto

Producătorul auto care a încercat să păcălească sistemul prin instalarea unor dispozitive înșelătoare și-a recunoscut fapta. Compania a transmit că a recurs la acest proces în cazul a aproximativ 11 milioane de .

Autoturismele care au ajuns în întreaga lume erau echipate cu un astfel de software. În acest context autoritățile au luat măsuri și au condamnat compania. Firma a primit amenzi usturătoare, în valoare de 34,69 miliarde de dolari.

Cum a pornit scandalul Dieselgate

Scandalul Dieselgate a ieșit la iveală în anul 2015 datorită unei cercetări efectuate de ONG-ul Consiliul Internațional pentru Transport Curat (ICCT). Studiul a fost realizat alături de specialiști de la Universitatea din Virginia de Vest.

Experții au urmărit în perioada 2013-2014 nivelul real al emisiilor mașinilor de pasageri diesel din SUA. În cadrul acestui experiment au fost incluse două modele VW (Jetta și Passat) și un model BMW. Ulterior, mașinile au trecut prin mai multe teste.

S-a ajuns la concluzia că emisiile de oxizi de azot ale modelului VW Jetta au depășit limitele între 15 și 35 de ori. În ceea ce privește modelul VW Passat s-au înregistrat depășiri de noxe cuprinse între 5 și 20 de ori față de normal.

De asemenea, studiul a mai arătat că brandul BMW a depășit limitele în cadrul unui singur test. Așadar, a respectat limitele sau a fost sub limite. După finalizarea studiului s-a declanșat o investigație amplă legat de posibile încălcări ale legislației de mediu de către compania germană Volkswagen.