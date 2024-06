Horia Ivanovici l-a surprins pe Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA, atunci când i-a arătat o imagine rară de la nunta de argint a lui Cornel Dinu. Pentru fostul acționar de la Dinamo București a fost și prima apariție în presa românească.

Imagine rară cu prima apariție în presă a lui Cristi Borcea: „Nu pot să cred… Ăla sunt eu?”

Cristi Borcea a intrat în lumea fotbalului românesc în 1995 la , însă nu a intrat în vizorul publicului în momentul respectiv. Horia Ivanovici i-a amintit fostului acționar care a fost prima imagine cu el apărută în ziar.

Se întâmpla pe 19 august 1996, atunci când Cristi Borcea se afla la nunta de argint a lui Cornel Dinu. Fostul patron din SuperLiga s-a aflat printre cei 12 invitați ai legendei din Ștefan cel Mare, care a hotărât să organizeze un eveniment într-un cerc restrâns.

Cristi Borcea a reacționat repede, deși la început nu i-a venit să creadă când a văzut imaginile de la nunta lui Cornel Dinu. FANATIK SUPERLIGA este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„De asta mi-ai spus să pun ochelarii de vedere. Nu pot să cred.. Ăla sunt eu? Chiar mi-ai făcut o surpriză, era nunta de argint a lui Cornel Dinu. Am venit în ianuarie 1995 la Dinamo, o surpriză totală”, a spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea știe cum poate renaște Dinamo: „Toți vin cu câte 1 milion de euro”

București și știe cum trebuie să procedeze acționarii clubului din Ștefan cel Mare. Acesta spune că își dorește să fuzioneze cu formația lui Nicolae Badea din Liga 4.

„Eu vreau Dinamo să facă fuziune cu echipa de liga a patra. Sunt foarte mulţi dinamovişti care mă sună şi ştiu vremurile când luam ce voiam şi ne băteam cu oricine. Mi-au spus să vin că ne bucurăm că scăpăm de retrogradare.

Mi-a ajuns aproape 25 de ani, în care, la vârsta de 41 de ani mi-am făcut operaţie pe cord deschis, două divorţuri, am stat cinci ani şi jumătate, nu mai sunt eu în măsură. Aşa le-am vorbit şi am spus-o. Singurul care ar fi să ne adune pe toţi şi să facă un buget de 20 de milioane de euro…

Cei care sunt acum să rămână şi ei cu 10%, Renovatio sunt foarte serioşi, domnul Badea, Cohn, Niro, toţi vin cu câte 1 milion şi 500.000 de euro pe an. Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane.

Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane. Dar nu poţi să vii să te baţi doar la campionat. Ce să faci cu campionatul? Că ieşi în cupele europene şi te bate Luxemburgul dacă nu ai echipă de 20 de milioan”, a spus Borcea.

