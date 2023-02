Imagine rară cu Ștefan Bănică Jr. și fiul său cel mare! Ce mesaj i-a transmis artistul lui Radu de ziua lui

Radu Ștefan Bănică a împlinit 21 de ani, ocazie cu care tatăl lui i-a transmis un mesaj și a postat o imagine rară alături de fiul său cel mare.

Imagine rară cu Ștefan Bănică Jr. și fiul său cel mare

Ștefan Bănică Jr. a publicat o imagine rară alături de Cu această ocazie, tatăl lui a postat și un mesaj pentru ziua de naștere a fiului său, remarcând cât de repede a trecut timpul.

„21 de ani, azi! Trece timpul!”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe rețelele de socializare.

de pe vremea când el se iubea cu Camelia Constantinescu.

La postarea respectivă au reacționat și fanii artistului, dar și unele vedete, în frunte cu Ioana Ignat, care i-a transmis și ea „La mulți ani” fiului lui Ștefan Bănică Jr.

De asemenea, și actrița Corina Dănilă i-a făcut urări fiului cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.

„Ce copil frumos ai domnul Ștefan, vă doresc.multa sănătate și fericire”, „Să fiți sănătoși, fericiți mulți ani împreună, umăr la umăr ! Niște copii foarte frumoși, minunați, să fiți binecuvântați”, au scris fanii pe rețelele de socializare.

De asemenea, urmăritorii lui Ștefan Bănică Jr. au mai spus și că fiul acestuia este mai arătos decât el.

„Ce poză frumoasă!La mulți ani fericiți, minunați cu multe împliniri, realizări, bucurii și multă sănătate!”, „La multi ani!!E mai frumos ca tati”, au mai scris admiratorii pe rețelele de socializare.

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme tatălui său

Radu Ștefan Bănică este pasionat de muzică, la fel ca tatăl său și chiar a lansat propria sa piesă.

Acesta este și compozitor, astfel că scrie propria muzică, pe care o și cântă.

„Scriu piese de câțiva ani, lucru pe care l-am ținut secret… până acum. Prima mea piesă, That part of me, varianta acoustic, va fi live pe canalul meu de YouTube”, a transmis fiul lui Ștefan Bănică.

Radu Ștefan Bănică e student la UNATC și cochetează cu actoria, dar are și propria afacere.