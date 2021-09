Zi de sărbătoare în familia lui Vlad Gherman. Actorul a dezvăluit că este ziua de naștere a mamei sale. Chiar dacă postează extrem de rar fotografii cu familia sa, de această dată a făcut o excepție.

A postat un mesaj emoționant alături de o fotografie în care apare alături de mama sa.

Acesta a recunoscut din nou că fără ajutorul celei care i-a dat viață nu ar fi devenit niciodată actor.

ADVERTISEMENT

Imagine rară cu Vlad Gherman și mama sa. Ce mesaj i-a transmis actorul de ziua ei de naștere

Vlad Gherman a ținut să posteze o fotografie rară cu cea care i-a dat viață, chiar de ziua ei de naștere. Actorul a avut și un mesaj emoționant pentru mama sa. A ținut să amintească faptul că fără mama sa nu are fi ajuns niciodată omul care este astăzi. Luminița Gherman a fost cea care l-a înscris la castingul pentru Pariu cu viața. În acel moment Vlad și-a descoperit

Fanii au apreciat imediat postarea și i-au transmis numeroase mesaje. Cei mai mulți au observat și că seamănă extrem de mult cu mama sa.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

“La muți ani, mămica mea! Are rost să vă mai spun că fără încăpățânarea ei nu aș fi fost astăzi actor? Dacă aș fi putut să îmi aleg eu mama, tot pe tine te-aș fi ales.

De la tine am energia asta bună, de la tine am învățat să iubesc necondiționat, de la tine am invatat sa am răbdare cu oamenii pe care ii iubesc si care par de neînțeles de multe ori🤣 Te iubesc până la cer și înapoi!”, a fost mesajul actorului pentru mama sa.

Luminița Gherman a apărut foarte rar și a făcut puține declarații despre fiul său. Aceasta a mărturisit că este extrem de mândră de fiul său pentru că a reușit să-și îndeplinească visul și să devină un actor cunoscut.

ADVERTISEMENT

În urmă cu ceva vreme, Vlad a postat și un videoclip amuzant cu mama sa, iar fanii l-au apreciat imediat. Actorul îi spune mamei sale că o iubește, iar răspunsul pe care l-a primit a stârnit hohote de râs.

“Te iubesc, mămico!

Eu nu!

Am cea mai scumpă mamă! Știe întotdeauna să folosească vorbe dulci.” , a fost dialogul dintre cei doi.