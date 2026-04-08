Imagine sfâşietoare! „Copiii” lui Mircea Lucescu: Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic, în lacrimi în fața sicriului cu „Il Luce” depus pe Arena Națională

La priveghiul lui Mircea Lucescu au sosit, printre primii, 3 dintre fotbaliștii pe care „Il Luce” i-a iubit și cărora le-a influențat într-un mod excepțional cariera. Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic au oferit o imagine ce reprezintă tristețea profundă pe care România o resimte.

Imaginea durerii de la Arena Națională. Hagi, Rednic și Mateuț l-au omagiat în lacrimi pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu va rămâne în memoria colectivă drept unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, fiind al treilea la numărul de trofee câștigate, depășit doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. Pe lângă aceste borne, „Il Luce” a mai reușit și alte performanțe: a format caractere și a contribuit decisiv la producerea unor fotbaliști de excepție.

Printre aceștia se numără Gică Hagi, pe care l-a debutat la naționala României, Dorin Mateuț, care a câștigat Gheata de Aur fiind antrenat de Mircea Lucescu, și Mircea Rednic, omul care a fost campion sub comanda lui „Il Luce” și de la care a furat meseria de antrenor. Cei 3 menționați au venit la căpătâiul lui Mircea Lucescu, , acolo unde, printre lacrimi, i-au adus un ultim omagiu.

Gică Hagi, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu. „Regele” și-a găsit cu greu cuvintele

La scurt timp după aflarea veștii că , Gică Hagi a oferit o scurtă reacție, printre lacrimi, și a dorit astfel să cinstească memoria lui „Il Luce”, cel care l-a debutat la echipa națională în 1983, pe când avea doar 18 ani.

“Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Gică Hagi.

