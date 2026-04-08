Imagine sfâşietoare! „Copiii” lui Mircea Lucescu: Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic, în lacrimi în fața sicriului cu „Il Luce” depus pe Arena Națională

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, acolo unde oricine a dorit a putut să-i aducă un ultim omagiu.
Mihai Alecu
08.04.2026 | 18:16
Imaginea durerii de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Foto: Captură @ TVR
La priveghiul lui Mircea Lucescu au sosit, printre primii, 3 dintre fotbaliștii pe care „Il Luce” i-a iubit și cărora le-a influențat într-un mod excepțional cariera. Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic au oferit o imagine ce reprezintă tristețea profundă pe care România o resimte.

Mircea Lucescu va rămâne în memoria colectivă drept unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, fiind al treilea la numărul de trofee câștigate, depășit doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. Pe lângă aceste borne, „Il Luce” a mai reușit și alte performanțe: a format caractere și a contribuit decisiv la producerea unor fotbaliști de excepție.

Printre aceștia se numără Gică Hagi, pe care l-a debutat la naționala României, Dorin Mateuț, care a câștigat Gheata de Aur fiind antrenat de Mircea Lucescu, și Mircea Rednic, omul care a fost campion sub comanda lui „Il Luce” și de la care a furat meseria de antrenor. Cei 3 menționați au venit la căpătâiul lui Mircea Lucescu, la Arena Națională, acolo unde, printre lacrimi, i-au adus un ultim omagiu.

Gică Hagi, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu. „Regele” și-a găsit cu greu cuvintele

La scurt timp după aflarea veștii că Mircea Lucescu nu mai este printre noi, Gică Hagi a oferit o scurtă reacție, printre lacrimi, și a dorit astfel să cinstească memoria lui „Il Luce”, cel care l-a debutat la echipa națională în 1983, pe când avea doar 18 ani.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

“Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Gică Hagi.

N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina,...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
  • Înmormântarea lui Mircea Lucescu urmează să aibă loc vineri, la Cimitirul Bellu din București, acolo unde vor fi apropiații și familia pentru a-l conduce pe ultimul drum.
Donația de 1,8 milioane de euro făcută de Mircea Lucescu! Marius Mitran, dezvăluire...
Fanatik
Donația de 1,8 milioane de euro făcută de Mircea Lucescu! Marius Mitran, dezvăluire uluitoare despre gestul fantastic, făcut de marele antrenor în numele fotbalului
Dorința lui Denis Alibec după moartea lui Mircea Lucescu: „Să schimbăm în bine!...
Fanatik
Dorința lui Denis Alibec după moartea lui Mircea Lucescu: „Să schimbăm în bine! Aveai numai de învățat”
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de...
Fanatik
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu
Parteneri
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai...
iamsport.ro
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai vii să îl vezi, mergi peste tot în lume după Lucescu. Ajung să cred că l-ai iubit pe Mircea mai mult decât pe el!»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!