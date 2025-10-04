Imagine tulburătoare: cum arată mâinile Mihaelei Cambei, bijuteria României la haltere. A învins durerea pentru 3 medalii mondiale

Mihaela Cambei este de departe cel mai important nume în acest moment din halterele românești, după rezultatele obținute în ultimii ani. Sportiva și-a respectat statutul și la Mondialele de la Forde, dar totul cu un preț imens.

Cine este Mihaela Cambei, sportiva care a impresionat lumea halterelor

Mihaela Cambei s-a născut pe 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, din județul Bacău. Ea s-a apucat de haltere la clubul CSM Onești, sub îndrumarea antrenoarei Cristina Maftei, și a participat la primele concursuri naționale în 2014.

Începând cu 2016 a fost prezentă la diferite concursuri europene dedicate vârstei ei și a impresionat prin ușurința cu care reușea să adune medalii. A luat aurul la Europenele U15 și a fost dublă campioană continentală la U17.

Însă, adevăratul talent și l-a arătat la seniori. Mihaela Cambei este , 2023, 2024 și 2025, și medaliată cu argint și bronz la smuls, la Mondialele din 2022, respectiv 2023.

Locul unde și-a făcut cu adevărat un nume este Paris. Anul trecut, la Jocurile Olimpice, ea a obținut fiind primul podium olimpic din istorie pentru țara noastră la haltere feminin.

Imaginea care a stârnit emoție în online

Pentru Mihaela Cambei a urmat participarea în această toamnă la Campionatele Mondiale de la Forde (Norvegia), iar pentru a avea din nou rezultate pe măsura așteptărilor a muncit din greu.

Și asta s-a văzut imediat după concurs, când și-a prezentat medaliile cucerite. Imaginea apărută pe pagina de Facebook a Federației Române de Haltere a impresionat multă lume.

Mai exact, fotografia în care se văd palmele pline de bătături ale Mihaelei și care a adunat peste 11.000 de aprecieri și aproximativ 100 de comentarii în care halterofila era felicitată pentru rezultatele obținute.

3 medalii mondiale, un singur obiectiv: aur pentru România

La Mondialele din Norvegia, Mihalea Cambei a mers cu gândul de a câștiga cel puțin o medalie de aur pentru România. Și asta în ciuda faptului că sportiva a decis să crească în greutate și a trecut de la 49 de kilograme, la categoria 53 de kilograme.

Însă ambiția sa uriașă și efortul depus la antrenamente au ajutat-o să-și îndeplinească visul. Ea a devenit , unde a ridicat 94 de kilograme, un record personal, și a învins-o pe Hyon Gyong Kang din Coreea de Nord.

Mihaela Cambei, în vârstă de 22 de ani, a mai luat medaliile de argint la aruncat (114 kilograme) și la total (208 kilograme), fiind devansată de fiecare dată de sportiva asiatică. O performanță cu adevărată extraordinară pentru eleva lui Valeriu Calancea.

Durerea din spatele performanței. Rezultat Cambei la Jocurile Olimpice

Halterele reprezintă un sport extrem de solicitant pentru corpul uman și nu multă lume poate face față. Sportivii de performanță sunt supuși unor chinuri teribile, însă gândul că se pot încorona pe marile scene îi fac să îndure orice durere.

Așa s-a întâmplat și cu Mihaela Cambei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Prezentă pentru prima dată la cea mai importantă competiție sportivă, ea a reușit o performanță cu adevărat istorică.

Cambei, care și-a tatuat cercurile olimpice pe braț, a cucerit medalia de argint, prima din istoria halterelor feminine din România. În capitala Franței, ea a avut un total de 205 kilograme, cu unul mai puțin decât chinezoaica Zhihui Hou.

Concursul a fost unul extrem de tensionat, iar Mihaela a pierdut titlul olimpic la ultima încercare a sportivei din China. Aceasta a reușit să ridice 117 kilograme, față de cele 112 kilograme ale româncei, și și-a asigurat astfel medalia de aur.