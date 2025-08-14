News

Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de ore de luptă cu focul în Grecia. Video

O fotografie apărută în online a emoționat întreg internetul. Pompierii români au adormit pe asfalt după ce au luptat ore întregi cu incendiile din Grecia.
Mădălina Cristea
14.08.2025 | 12:56
Imaginea care a emotionat Romania pompierii romani dormind pe asfalt dupa 48 de ore de lupta cu focul in Grecia Video
Pompierii români luptă încontinuu cu incendiile de vegetație din Grecia. Oboseala își spune cuvântul. Cum au fost surprinși salvatorii. Sursa foto: Colaj Fanatik, IGSU

În mediul online a devenit virală o fotografie cu pompierii români surprinși în timp ce dormeau pe asfalt, după zeci de ore de lupte cu incendiile de vegetație din Grecia. Salvatorii au fost surprinși întinși pe marginea drumului, în uniforme, lângă furtunurile de intervenție.

Pompierii români, adormiți pe asfalt după zeci de ore de luptă cu incendiile de vegetație

După aproape două zile fără odihnă, echipajele au reușit să limiteze extinderea flăcărilor și să protejeze oamenii din regiunile afectate de incendiile de vegetație. Grecia trece printr-o perioadă critică, cu 152 de incendii raportate în ultimele 48 de ore, iar mii de pompieri, susținuți de zeci de aeronave, luptă fără încetare.

pompieri români incendii vegetație grecia
Pompierii români, epuizați. Au fost surprinși dormind pe asfalt după zeci de ore de luptat cu flăcările din Grecia. Sursa foto: Facebook

Pe insula Chios, autoritățile au evacuat zeci de persoane din satul Limnia, fiindcă incendiile se apropiau periculos de locuințe. Flăcările au afectat și alte zone, inclusiv insula Zakynthos și localitatea Kato Achaia, din Peloponez, unde case au fost distruse.

Pompierii din România au pus umărul la treabă și au acordat ajutor autorităților din Grecia. Miercuri, 13 august 2025, echipajele din România au intervenit în zona Megara, Attica de Vest. „În urmă cu puțin timp, modulul RO-GFFF-V, dislocat în Republica Elenă, a fost alertat în urma izbucnirii unui incendiu de vegetație în zona Megara. La fața locului s-au deplasat peste 20 de militari români cu 7 mijloace tehnice de intervenție”, a anunțat instituția.

Pompierii români au pus umărul la treabă pentru a-i ajuta pe greci

De-a lungul anilor, pompierii români s-au deplasat constant în Grecia, mai ales în sezonul în care temperaturile sunt infernale. Au fost prezenți în mijlocul incendiilor de vegetație care au făcut ravagii în anul 2024 și sunt prezenți și anul acesta, chiar dacă se află constant în pericol, iar oboseala își spune cuvântul.

Luni seară, 11 august 2025, salvatorii din România au fost chemați să intervină la un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Neos Voutzas, din regiunea Anatoliki Attiki. Echipajele, pre-poziționate în Republica Elenă, au fost alertate de autoritățile locale și s-au deplasat la fața locului cu șapte mijloace de mobilitate.

Misiunea s-a desfășurat sub coordonarea directă a pompierilor greci și a avut ca obiectiv limitarea extinderii flăcărilor, protejarea locuințelor și evacuarea persoanelor aflate în pericol. Pe timpul misiunii, pompierii din România au asigurat și autonomia autospecialelor, prin alimentarea cu apă direct la locul intervenției.

