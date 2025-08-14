Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de ore de luptă cu focul în Grecia. Video

În mediul online a devenit virală o fotografie cu pompierii români surprinși în timp ce dormeau pe asfalt, după zeci de ore de lupte cu incendiile de vegetație din Grecia. Salvatorii au fost surprinși întinși pe marginea drumului, în uniforme, lângă furtunurile de intervenție.

După aproape două zile fără odihnă, echipajele au reușit să limiteze extinderea flăcărilor și să protejeze oamenii din regiunile afectate de Grecia trece printr-o perioadă critică, cu 152 de incendii raportate în ultimele 48 de ore, iar mii de pompieri, susținuți de zeci de aeronave, luptă fără încetare.

Pe insula Chios, autoritățile au evacuat zeci de persoane din satul Limnia, fiindcă incendiile se apropiau periculos de locuințe. Flăcările au afectat și alte zone, inclusiv insula Zakynthos și localitatea Kato Achaia, din Peloponez, unde case au fost distruse.

🙏Please Pray for GREECE… There are currently 100 wildfires burning across the country, with 63 new fires just reported Tuesday alone, particularly affecting multiple regions. Thousands have been evacuated and sadly, deaths reported. Some fires are arson related. The… — CertainHOPE (@CertainHOPEx)

Pompierii din România au pus umărul la treabă și au acordat ajutor autorităților din Grecia. Miercuri, 13 august 2025, echipajele din România au intervenit în zona Megara, Attica de Vest. „În urmă cu puțin timp, modulul RO-GFFF-V, dislocat în Republica Elenă, a fost alertat în urma izbucnirii unui incendiu de vegetație în zona Megara. La fața locului s-au deplasat peste 20 de militari români cu 7 mijloace tehnice de intervenție”, a anunțat instituția.

Pompierii români au pus umărul la treabă pentru a-i ajuta pe greci

De-a lungul anilor, pompierii români s-au deplasat constant în Grecia, mai ales în sezonul în care temperaturile sunt infernale. Au fost prezenți în mijlocul incendiilor de vegetație care au făcut ravagii în anul 2024 și sunt prezenți și anul acesta, chiar dacă se află constant în pericol, iar oboseala își spune cuvântul.

Luni seară, 11 august 2025, salvatorii din România au fost chemați să intervină la izbucnit în localitatea Neos Voutzas, din regiunea Anatoliki Attiki. Echipajele, pre-poziționate în Republica Elenă, au fost alertate de autoritățile locale și s-au deplasat la fața locului cu șapte mijloace de mobilitate.

Misiunea s-a desfășurat sub coordonarea directă a pompierilor greci și a avut ca obiectiv limitarea extinderii flăcărilor, protejarea locuințelor și evacuarea persoanelor aflate în pericol. Pe timpul misiunii, pompierii din România au asigurat și autonomia autospecialelor, prin alimentarea cu apă direct la locul intervenției.