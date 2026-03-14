Imaginea care face înconjurul lumii vine din Premier League! Cum a ajuns arbitrul între jucătorii lui Chelsea la încurajările înainte de meci

Meciul dintre Chelsea și Newcastle a oferit o scenă nemaivăzută în Premier League. Arbitrul de centru a fost înconjurat de jucătorii lui Rosenior la centrul terenului. Vezi cum a reacționat acesta.
Dragos Petrescu
14.03.2026 | 20:54
Jucătorii lui Chelsea l-au înconjurat la pe arbitru la mijlocul terenului // Sursă foto: SkySports
Partida dintre Chelsea și Newcastle din etapa #30 în Premier League a debutat atipic. Înainte de fluierul de start al partidei, jucătorii grupării londoneze s-au grupat pentru a pune la punct ultimele detalii ale meciului, formând binecunoscutul cerc. Momentul hilar a fost reprezentat însă de arbitrul Paul Tierney, care a fost prins la mijloc și nu a putut părăsi zona respectivă pentru câteva secunde bune.

Scene incredibile în Premier League. Jucătorii lui Chelsea au făcut zid în jurul arbitrului Paul Tierney

Înainte de startul partidei de pe Stamford Bridge, jucătorii lui Chelsea s-au adunat la centrul terenului pentru ultimele cuvinte și încurajări, o acțiune pe care echipa lui Liam Rosenior a tot practicat-o în ultimele săptămâni. Totuși, în zona respectivă se afla deja arbitrul Paul Tierney, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe elevii lui Rosenior. Tradiția a fost respectată, însă acum și arbitrul a luat parte la ea…VIDEO.

Moment comic a stârnit zâmbetul atât suporterilor prezenți pe stadion, cât și protagoniștilor evenimentului propriu-zis, adică jucătorii lui Chelsea și Paul Tierney. Ba mai mult, în timpul transmisiunii live a celor de la Sky Sports, comentatorii Bill Leslie și Chris Sutton s-au amuzat copios pe seama subiectului, spunând că „dacă Chelsea va câștiga meciul cu Newcastle, poate îl vor mai chema pe Tierney și la alte partide”.

Chelsea luptă pentru calificarea în Liga Campionilor

Meciul cu Newcastle este extrem de important pentru londonezi. În momentul de față, trupa lui Rosenior se află pe poziția a 5-a în Premier League, la trei lungimi distanță de Aston Villa, ocupanta locului patru și ultimul care asigura participarea în Liga Campionilor în stagiunea următoare.

Ba mai mult, obținerea unui loc între primele patru echipe din Anglia pare să fi rămas singură pistă a celor de la Chelsea pentru a obține biletele pentru UCL, dat fiind faptul că la mijlocul acestei săptămâni, formația de pe Stamford Bridge a pierdut categoric manșa-tur cu PSG, 2-5 la Paris, în optimile de finală ale celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Așadar, câștigarea competiției în acest sezon (lucru care vine la pachet cu participarea automată și în stagiunea următoare) este un obiectiv care nu prea mai stă în picioare pentru londonezi.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
