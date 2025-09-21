Sport

Imaginea care nu ar trebui să ajungă la Gigi Becali! Cum a fost surprins Malcom Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1. Foto

Revenit în lotul campioanei României, Malcom Edjouma a fost protagonistul unei imagini la finalul meciului Botoșani - FCSB - 3-1 care s-ar putea să nu-i placă lui Gigi Becali.
Traian Terzian
21.09.2025 | 07:00
Malcom Edjouma, imagine neașteptată după Botoșani - FCSB 3-1. Sursă foto: Alexandra Cristina Grigorescu/SPORT PICTURES

A trecut mai bine de o lună de la scandalul iscat de faptul că LPF și FRF au schimbat regulamentele pentru a-i permite lui Malcom Edjouma să joace în SuperLiga, iar francezul a fost în centrul unei imagini controversate la finalul partidei Botoșani – FCSB 3-1.

Malcom Edjouma, imagine uluitoare după Botoșani – FCSB 3-1

Campioana României are parte de un start de sezon dezastruos în SuperLiga și la Botoșani a suferit cea de-a cincea înfrângere. Cu doar 7 puncte acumulate, ”roș-albaștrii” se află pe locul 13, care duce la barajul pentru menținerea în primul eșalon.

Eșecul din întâlnirea care a deschis etapa a 10-a din SuperLiga a fost unul care a adus stupoare în tabăra FCSB-ului. Însă, se pare că nu toată lumea a suferit. Mai exact, Malcom Edjouma a fost surprins într-o postură neașteptată după încheierea jocului.

Nefolosit de Elias Charalambous, mijlocașul francez a purtat o discuție la finalul meciului cu Hervin Ongenda, unul dintre cei mai buni jucători de la Botoșani. Nimic neobișnuit până aici, dar, la un moment dat, Edjouma a fost surprins de camerele de televiziune râzând în hohote împreună cu conaționalul său.

Imagine Malcom Edjouma Botoșani - FCSB 3-1
Malcom Edjouma se amuză cu Hervin Ongenda după FC Botoșani – FCSB 3-1. Sursă foto: captură Digi Sport

Edjouma și Ongenda i-au copiat pe frații Thuram

O scenă similară s-a petrecut în urmă cu o săptămână la finalul partidei Juventus – Inter 4-3, din etapa a 3-a din Serie A. Atunci, atacantul lui Cristi Chivu, Marcus Thuram, a fost surprins amuzându-se cu fratele său Khephren, mijlocaș la formația torineză.

Întrebat despre acest lucru, tehnicianul român al Interului a încercat să liniștească spiritele. ”Nu am văzut, nu știu, nu cunosc contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui. Hai să începem să vorbim despre ce am văzut”, a declarat Chivu.

