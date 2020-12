Imaginea care o să-l facă pe Alex Bodi să fugă din arestul la domiciliu. Cum a fost pozată Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu cucerește Instagramul cu o fotografie incendiară, care are toate șansele să-l facă pe Alex Bodi să fugă din arestul la domiciliu.

O să fie greu să ajungă la ea, pentru că frumoasa blondină e în Dubai, unde se distrează pe cinste alături de prietena sa, Ramona Gabor.

Imaginile pe care fosta asistentă TV le distribuie pe rețelele de socializare sunt unele în ipostaze super sexy, menite să stârnească imaginația tuturor.

Imaginea cu care Bianca Drăgușanu a incins Instagramul

Imaginea de mai sus a fost însoțită de descrierea „bună dimineața din Wonderland”, subliniind că are parte de zile minunate în orașul din Emiratele Arabe Unite.

Fosta soție a lui Alex Bodi a mai făcut o escapadă în locul pe care îl privește ca pe a doua casă. După ce a petrecut Crăciunul la București, în compania prietenilor, aceasta a vrut să scape de frig până la sfârșitul acestui an.

Fotografiile și clipurile distribuite de fosta asistentă TV arată viața luxoasă de care are parte, dar și cât de bine se distrează acolo. Pe lângă prietena sa, Ramona Gabor, Bianca s-a afișat și lângă un bărbat. Nu este prima oară când o face, în zilele acestea. De Crăciun, ea a fost filmată dansând în brațele unui partener, a cărui identitate nu a făcut-o cunoscută.

Perioada pe care frumoasa blondă o trăiește în momentul de față este una foarte bună, în comparație cu ultimii doi ani, povestind că s-a chinuit mult pe durata lor.

De curând, acesta a declarat în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV că nu are o relație și că planurile pentru aceste sărbători au fost făcute fără să fie vorba de un bărbat alături de ea. „Cu dragostea sunt pe hold…În momentul de față nu am timp să îmi fac un iubit, vin Sărbătorile. Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit.

Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a spus aceasta.

