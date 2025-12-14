Sport

Imaginea care spune tot! Cum au fost surprinși Chivu și Lautaro Martinez, după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A. Foto

Victorie imensă pentru Inter în etapa a 15-a din Serie A. Cum au fost surprinși Chivu și Lautaro Martinez imediat după fluierul final al victoriei cu 2-1 pe terenul lui Genoa.
Mihai Dragomir
15.12.2025 | 00:00
Imaginea care spune tot Cum au fost surprinsi Chivu si Lautaro Martinez dupa ce Inter a urcat pe locul 1 in Serie A Foto
Cristi Chivu și Lautaro Martinez, moment genial după victoria cu Genoa. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Inter a obținut o mare victorie în etapa a 15-a din Serie A și a dat startul sărbătorii imediat după meci. Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Lautaro Martinez după 2-1 cu Genoa în deplasare.

Moment deosebit cu Chivu și Lautaro Martinez imediat după Genoa – Inter 1-2

Inter luptă în continuare în Serie A, acolo unde a urcat pe primul loc, temporar, după ce a învins Genoa cu 2-1 în deplasare. „Nerazzurri” au avut parte de un final de meci la limită, întrucât gazdele au redus din diferență și au încercat chiar să restabilească egalitatea.

S-a terminat cu bine însă pentru fosta campioană a Italiei. Imediat după fluierul final al jocului din etapa a 15-a, camerele de filmat au mers direct pe Lautaro Martinez, desemnat pentru a 3-a oară consecutiv „omul meciului”, reușind gol și assist.

Atacantul argentinian a fost strigat de Cristi Chivu, care a sărit imediat să îl strângă cu putere în brațe. Fotbalistul a răspuns cu același gest, în timp ce amândoi strigau cu putere unul la celălalt, bucuroși de cele 3 puncte obținute.

Chivu și Lautaro Martinez Inter Genoa
Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Lautaro Martinez după Genoa – Inter 0-2.

Performanță „stelară” pentru Lautaro Martinez în acest sezon

Notat cu 7 de platforma Opta, atacantul a fost cel mai bun jucător de pe teren în victoria lui Inter cu Genoa. De asemenea, vârful de 28 de ani a atins o bornă importantă cu ocazia acestei partide.

„Este unul dintre cei patru jucători care au fost implicați direct în mai mult de 10 goluri (8G-3A în acest sezon) în fiecare dintre ultimele șapte sezoane ale ligilor europene Big-5, alături de Kylian Mbappé, Erling Haaland și Harry Kane. De neoprit”, au semnalat cei de la Opta.

Lautaro Martinez, șocat de gestul lui Cristi Chivu

Cristi Chivu trăiește fiecare moment în calitate de antrenor al lui Inter. Tehnicianul român a experimentat până acum tot felul de stări, de la bucuria unui succes în campionat sau Champions League, la tristețea și amărăciunea unor rezultate mai slabe.

La începutul lunii decembrie, Lautaro Martinez a făcut o declarație interesantă despre Cristi Chivu. Într-un interviu oferit la gala celor mai buni oameni din fotbalul italian, atacantul lui Inter a vorbit la superlativ despre antrenorul său și a dezvăluit că este luat în brațe de el mai des decât este luat de propria soție.

„Chivu îmbrățișează pe toată lumea în fiecare zi. Chiar prea mult (n.r. râde). Mă îmbrățișează mai mult decât soția mea. Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez.

