Imaginea care spune totul! Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoșani – FCSB 3-1. Foto

FCSB a suferit un nou eșec în Superligă, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani. Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul întâlnirii.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 10:50
Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul partidei FC Botoșani - FCSB 3-1. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

FCSB și-a continuat seria nefastă din Superligă cu un eșec pe terenul lui FC Botoșani, scor 1-3, iar situația din clasament devine una extrem de dificilă pentru campioana en-titre. Președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, Mihai Stoica, a fost prezent pe stadion pentru acest duel, iar la final a fost extrem de dezamăgit.

Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului FC Botoșani – FCSB 3-1

Un succes la Botoșani ar fi fost esențial pentru ca FCSB să urce în clasamentul din Superligă, dar criza campioanei s-a adâncit și mai mult după acest duel, pierdut cu 1-3. Gruparea „roș-albastră” a reușit să marcheze prima în duelul de la Botoșani, prin Daniel Bîrligea, dar apoi gazdele au punctat de trei ori și au obținut un succes uriaș, prin intermediul căruia au urcat pe locul 2 în clasament.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a fost prezent pe stadionul Municipal din Botoșani pentru a urmări acest duel, însă la final a fost extrem de dezamăgit. Conform Btonline, oficialul campioanei, care are telefonul în mână, a rămas minute în șir în lojă după finalul partidei.

Mihai Stoica lojă Botoșani
Mihai Stoica, extrem de dezamăgit la finalul partidei FC Botoșani – FCSB 3-1. FOTO: Btonline (Facebook)

După acest rezultat, FCSB ocupă locul 13 în Superligă, însă ar putea fi depășită până la finalul rundei de Petrolul, care va juca duminică pe terenul Unirii Slobozia. Pentru gruparea „roș-albastră” urmează duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League, care va avea loc joi, de la ora 19:45, în Olanda.

Mihai Stoica, anunț important despre politica de transferuri a FCSB-ului

În ultimele sezoane, FCSB a transferat, în mare măsură, jucători din Superliga României, însă acest lucru se va schimba în următoarea perioadă. Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat cu Gigi Becali, iar patronul a cerut ca de acum încolo să fie urmăriți și jucători din străinătate.

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători. Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport.

