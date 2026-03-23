Imaginea controversată cu care Georgina Rodriguez a împărțit lumea în două. Vedeta mizează pe lux și opulență

ADVERTISEMENT

Iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, nu trece neobservată. Aflată într-o scurtă deplasare la Madrid a distribuit o imagine controversată cu care a împărțit lumea în două. Mizează pe lux și opulență, uneori fiind de-a dreptul ostentativă, deși a lucrat într-un magazin cu haine cu ani buni în urmă.

Georgina Rodriguez (32 ani) este Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo (41 ani) duce un stil de viață care îi permite să călătorească și să se bucure de toate plăcerile vieții, fără să fie nevoită să se uite la bani. Trăiește la intensitate maximă fiecare clipă și adoră evenimentele mondene.

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când are ocazia merge la diverse prezentări de modă, unde strălucește în adevăratul sens al cuvântului. Bifează mereu , fără să fie nevoie să spună ceva. Totul pleacă de la ținutele pe care le poartă și de la bijuteriile de milioane de euro pe care le afișează sfidător.

Așa se face că una dintre postările sale din social media a divizat internauții în două tabere. Imaginea controversată a stârnit dezbateri online, după ce utilizatorii au catalogat-o pe frumoasa brunetă drept o persoană care vrea să atragă toate privirile, chiar dacă uneori depășește niște limite.

ADVERTISEMENT

Fotografia care nu a fost pe placul oamenilor pare banală la prima vedere. Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo se bucură de o cină liniștită în Madrid, doar că realitatea este cu totul alta. Primele lucruri care sar în ochii privitorilor sunt ceasurile încrustate cu diamante, cu o valoare uriașă.

ADVERTISEMENT

Controverse cu accesorii de mii de euro

Accesoriile de lux sunt unele luxury full-diamond (iced-out). Stilul seamănă cu mai multe branduri de top, care pun un mare accent pe diamante, aur alb și alte elemente care ies imediat în evidență. De asemenea, mașina în care a fost imortalizată poza este una extrem de scumpă.

Autoturismul este un Bugatti, după cum se poate vedea de pe logoul de pe volan. Inițialele EG vin de la fondatorul mărcii, Ettore Bugatti. Vehiculul are un interior din piele roșie și un design premium, tipic pentru mai multe modele care se găsesc pe piață. Cuplul a atins un nivel de lux foarte mare.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Costul obiectelor din poza afișată de Georgina Rodriguez

Internauții au început să-și dea cote și să comenteze când au văzut luxul și opulența afișate de Georgina Rodriguez. Iubita lui Cristiano Ronaldo a stârnit numeroase reacții, mulți oameni încercând să afle valoarea totală a accesoriilor purtate de cei doi parteneri de viață și a mașinii.

Potrivit , autoturismul Bugatti Centodieci este estimat la suma de 13,5 milioane de dolari. De asemenea, în fotografia cu care bruneta a devenit virală se găsește și inelul de logodnă primit de la celebrul fotbalist. Acesta are un diament uriaș și costă aproximativ 6 milioane de dolari.

De asemenea, cele două ceasuri de lux de la Patek Philippe sunt destul de scumpe. Unul dintre ele ar valora 700.000 de dolari, iar altul în jur de 450.000 de dolari. Mai mult, pe fundal imaginii a fost redată melodia Diamonds a Rihannei, întărind mesajul pe care mulți spectatori l-au perceput din imagine.

Concret, Georgina Rodriguez nu a dorit deloc să fie subtilă. A vrut ca toți să vadă bogăția de care are parte. Unii dintre utilizatori au criticat dur această postare exagerată, în timp ce alții i-au admirat pe cei doi pentru expunerea pe care o arată în social media.