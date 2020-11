Imaginea cu care Andreea Mantea, fosta prezentatoare Puterea Dragostei, și-a lăsat fanii fără cuvinte

Andree Mantea a reușit să strângă în câteva ore peste 25 de mii de aprecieri și sute de comentarii la o fotografie realizată în casă, la ceas de seară. Vedeta apare îmbrăcată într-un desuu, fără pic de machiaj, complet naturală, lucru pe care admiratorii săi l-au apreciat.

Fosta prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei este fără doar și poate înzestrată de Mama Natură cu trîsături fine, motiv pentru care nu a apaelat la medicul estetician pentru îmbunătățiri majore.

Andreea Mantea este o fire naturală și nu e dă în lături când vine vorba să recunoască intervențiile pe care le are, ori pe care dorește să le facă. Astfel, cu sau fără machiaj, fără filtre sau alte artificii, vedeta reality Show-ului de la Kanal D știe cum să atragă simpatia admiratorilor săi: prin simplitate.

Ultima fotografie postată pe Instagram a atras zeci de mii de aprecieri și comentarii fără număr, semn că este iubită și apreciată,

Adevărul despre operațiile estetice ale Andreei Mantea

„Am o singură operaţie, şi anume de mărire a sânilor. Nu mi-am făcut absolut nimic la faţă, de frică. Odată ce umbli la faţă, am impresia că te schimbă total şi arăţi uşor deformată. Pentru faţă, din când în când, mai folosesc anumite lucruri băbeşti, naturale”, a dezvăluit vedeta de televiziune, în 2014.

Totuși, în 2018, vedeta tv a avut o intervenție în zona intimă, operație estetică pe care a recunoscut-o fără probleme și a încurajat toate femeile care doresc să-și îmbunătățească aspectul să meargă în direcția aceasta.

„Am venit la domnul doctor să mă ajute să scap de anumite… părţi inestetice, de care mă chinui să scap de la începutul anului şi nu reuşesc. Am încercat să ţin o dietă, m-am apucat de sport. Am încercat dar nu am reuşit, aşa că singura soluţie pe care am găsit-o este această lipoaspiraţie cu laser. Această zonă de care eu vreau să scap se a află într-o zonă a corpului unde nu mă pozează paparazzi, unde nu se uită nimeni. Doar eu văd de fiecare dată când mă dezbrac şi mă deranjează foarte tare”, spunea Andreea Mantea tot în 2014, după ce a trecut pragul medicului estetician.