Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a adunat milioane de aprecieri

Cristiano Ronaldo are 40 de ani însă își continuă cariera în fotbal. Deși alte nume celebre s-au retras din sportul profesionist, iată că acesta continuă să fie activ și are planuri ambițioase.

Fotografia lui Cristiano Ronaldo care a făcut furori pe internet

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai urmăriți sportivi din lume pe rețelele de socializare. Doar pe Instagram, acesta are o comunitate de peste 699 milioane de persoane. Și evident, reacțiile fanilor sunt unele pe măsură.

Cea mai recentă postare a fotbalistului este dovada clară. Fotbalistul și-a etalat corpul în toată splendoarea pe internet. Acesta s-a fotografiat după ce a ieșit de la saună, iar în mai puțin de 5 ore, fotografia a adunat peste 9 milioane de aprecieri.

Comentariile au început și ele să curgă. Nu puțini sunt cei care au rămas impresionați de cum arată sportivul la cei 40 de ani ai săi. Acesta are un abdomen lucrat și tonifiat. Și chiar nu e de mirare având în vedere că fotbalistul știe cum să se mențină în formă.

Cum se menține în formă fotbalistul

Amintim faptul că la un moment dat, Luis Lavrador, bucătarul lui Cristiano Ronaldo, a vorbit despre cum arată meniul acestuia. Fotbalistul este foarte atent la detalii. Consumă zilnic suc, fie de pere, ananas, mere sau chiar de portocale.

Totodată, Cristiano Ronaldo adoră peștele, în special bibanul la grătar cu lămâie. , dar și câte o friptură de vită la masa de prânz. Iar seara, acesta optează pentru alimente simple.

Mai exact, de cele mai multe ori, fotbalistul consumă o salată de ton cu ouă fierte, dar și legume. La capitolul hidratare, Cristiano Ronaldo are grijă să bea câțiva litri de apă pe zi. De asemenea, el nu uită nici de carbohidrați.

Fotbalistul nu lipsește nici de la antrenamente, iar în combinație cu meniul său zilnic, chiar nu e de mirare faptul că arată atât de bine. Mai are și anumite pofte culinare ”interzise” pe care și le face din când în când.

De altfel alimentul favorit al fotbalistului este Bacalhau a Bras, o specialitate portugheză. Preparatul conține cartofi prăjiți, cod, ceapă, măsline, ouă și pătrunjel. Ronaldo nu îl consumă însă chiar atât de des.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc în 2026

Amintim și faptul că anul viitor are loc și nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. După 10 ani împreună, fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe partenera sa de viață, chiar la finalul verii.

Recent, . A fost plăcut surprinsă de gestul făcut de fotbalist și a avut nevoie de timp să proceseze totul. Cu atât mai mult când a venit vorba despre inel.

Totodată, Georgina Rodriguez a vorbit și despre începuturile relației dintre cei doi. A simțit o conexiune încă din primele momente, însă nu lua în calcul un astfel de scenariu ani mai târziu.

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi.

(n.r. legat de relația lor) Am simțit o conexiune care a depășit atracția fizică. Nu pot să spun că mi-am prevăzut viitorul sau că știam că peste zece ani vom avea cinci copii (n.r. trei sunt cu mamă surogat), dar am simțit încă de la început un sentiment inexplicabil.

A fost ca și cum sufletele noastre au vorbit unul cu altul înainte să ne uităm unul în ochii celuilalt. Ceva din mine a recunoscut ceva din el, iar din acel moment știam că va fi o conexiune complet diferită și unică„, a declarat Georgina, citată de Goal.