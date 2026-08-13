Imaginea de la Supercupa Europei care va naște discuții aprinse: FCSB sau Steaua? ”Încă o dovadă că UEFA nu colaborează doar cu profesioniști”

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În timp ce scandalul dintre FCSB și Steaua privind continuatoarea marii echipe din Ghencea este în toi, UEFA a publicat o imagine care stârnește iureș în România. Ce a apărut la duelul din Supercupa Europei.

Imaginea de la Supercupa Europei care aduce scandalul în România

Jurnalistul Emanuel Roșu a fost prezent la Salzburg pentru a urmări partida din Supercupa Europei în care , formație care a cucerit Europa League.

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După încheierea întâlnirii, ziaristul a făcut o postare în mediul online cu programul de meci de la Supercupa Europei. La câștigătoarele anterioare apare și FCSB în anul 1986, deși clubul Steaua din Liga 2 este cel care revendică trofeul de atunci.

”Stau pe niște scări de beton, singur în noapte, la stadionul Red Bull. Aștept încă vreo două ore un blablacar să mă ducă la Viena. Și citesc programul de meci al Supercupei. Unde, în rândul câștigătoarelor anterioare…”, a scris Emanuel Roșu pe contul de Facebook și a pus și poza în care se vede numele celor de la FCSB la învingătoarea din 1986.

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Cum au comentat fanii imaginea

Postarea jurnalistului a atras numeroase comentarii. Unele extrem de dure venite din partea susținătorilor echipei Steaua, altele ironice ale celor care susțin că FCSB este de fapt urmașa de drept a marii echipe din Ghencea.

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”Încă o dovadă că UEFA nu colaborează doar cu profesioniști, au și ei idioții lor. Nu știu ce ai vrut să demonstrezi tu cu asta, dar hârțoaga aia nu este act oficial. Hai că le-ai gâdilat orgoliul fcsbiștilor” sau ”Spune-le să corecteze. FC FCSB nu e Steaua București”, sunt câteva mesaje ale fanilor.

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”Și talpaniștii în 3,2,1…”, ”Ai editat poza, nu? Întreb pentru nervii ‘Talpaniștilor’” sau ”Nimic anormal”, au fost comentariile ironice ale suporterilor care susțin că FCSB.

FCSB și Steaua se judecă pentru istorie

Sunt ani buni de când clubul Armatei și FCSB se judecă în privința mărcii, numelui și palmaresului Stelei. Ambele entități consideră că sunt continuatoarea de drept a clubului istoric care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

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În ultima confruntare juridică dintre părți, . Instanța a respins cererea prin care juristului Florin Talpan cerea o despăgubire de 37 de milioane de euro de la FCSB pentru folosirea ilegală a mărcii și numelui Steaua între 2003 și 2017.

Decizia i-a produs un acces de furie lui Talpan, iar FANATIK a aflat că n și le-a transmis că este inadmisibil să dea o astfel de hotărâre. ”Vă bateți joc de Armata Română!”, ar mai fi spus juristul, conform martorilor prezenți în sală.