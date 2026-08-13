Sport

Imaginea de la Supercupa Europei care va naște discuții aprinse: FCSB sau Steaua? ”Încă o dovadă că UEFA nu colaborează doar cu profesioniști”

PSG a câștigat Supercupa Europei după ce a învins Aston Villa, scor 2-1. O imagine surprinsă de un jurnalist la Salzburg crează vâlvă în fotbalul din România.
Traian Terzian
13.08.2026 | 11:05
Imaginea de la Supercupa Europei care va naste discutii aprinse FCSB sau Steaua Inca o dovada ca UEFA nu colaboreaza doar cu profesionisti
ULTIMA ORĂ
Imaginea de la Supercupa Europei care a redeschis un scandal vechi. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În timp ce scandalul dintre FCSB și Steaua privind continuatoarea marii echipe din Ghencea este în toi, UEFA a publicat o imagine care stârnește iureș în România. Ce a apărut la duelul din Supercupa Europei.

Imaginea de la Supercupa Europei care aduce scandalul în România

Jurnalistul Emanuel Roșu a fost prezent la Salzburg pentru a urmări partida din Supercupa Europei în care PSG, câștigătoarea Champions League, s-a impus cu 2-1 în fața lui Aston Villa, formație care a cucerit Europa League.

ADVERTISEMENT

După încheierea întâlnirii, ziaristul a făcut o postare în mediul online cu programul de meci de la Supercupa Europei. La câștigătoarele anterioare apare și FCSB în anul 1986, deși clubul Steaua din Liga 2 este cel care revendică trofeul de atunci.

”Stau pe niște scări de beton, singur în noapte, la stadionul Red Bull. Aștept încă vreo două ore un blablacar să mă ducă la Viena. Și citesc programul de meci al Supercupei. Unde, în rândul câștigătoarelor anterioare…”, a scris Emanuel Roșu pe contul de Facebook și a pus și poza în care se vede numele celor de la FCSB la învingătoarea din 1986.

ADVERTISEMENT
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat...
Digi24.ro
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare

Cum au comentat fanii imaginea

Postarea jurnalistului a atras numeroase comentarii. Unele extrem de dure venite din partea susținătorilor echipei Steaua, altele ironice ale celor care susțin că FCSB este de fapt urmașa de drept a marii echipe din Ghencea.

ADVERTISEMENT
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Digisport.ro
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber

”Încă o dovadă că UEFA nu colaborează doar cu profesioniști, au și ei idioții lor. Nu știu ce ai vrut să demonstrezi tu cu asta, dar hârțoaga aia nu este act oficial. Hai că le-ai gâdilat orgoliul fcsbiștilor” sau ”Spune-le să corecteze. FC FCSB nu e Steaua București”, sunt câteva mesaje ale fanilor.

ADVERTISEMENT

”Și talpaniștii în 3,2,1…”, ”Ai editat poza, nu? Întreb pentru nervii ‘Talpaniștilor’” sau ”Nimic anormal”, au fost comentariile ironice ale suporterilor care susțin că FCSB.

FCSB și Steaua se judecă pentru istorie

Sunt ani buni de când clubul Armatei și FCSB se judecă în privința mărcii, numelui și palmaresului Stelei. Ambele entități consideră că sunt continuatoarea de drept a clubului istoric care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

ADVERTISEMENT

În ultima confruntare juridică dintre părți, câștig de cauză a avut gruparea patronată de Gigi Becali. Instanța a respins cererea prin care juristului Florin Talpan cerea o despăgubire de 37 de milioane de euro de la FCSB pentru folosirea ilegală a mărcii și numelui Steaua între 2003 și 2017.

Decizia i-a produs un acces de furie lui Talpan, iar FANATIK a aflat că nu a ezitat să țipe la judecători și le-a transmis că este inadmisibil să dea o astfel de hotărâre. ”Vă bateți joc de Armata Română!”, ar mai fi spus juristul, conform martorilor prezenți în sală.

2.55 este cota Betano pentru ”cornere prima repriză: peste 5.5” la FCSB - FC Botoșani
Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR...
Fanatik
Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR Cluj: „Am principiile mele!”. Ce spune despre variantele Mutu și Kopic
David Popovici, ce surpriză! Rusul Kornev a făcut totul public și l-a dat...
Fanatik
David Popovici, ce surpriză! Rusul Kornev a făcut totul public și l-a dat de gol
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE, program 13 august. Eric Andrieș, al...
Fanatik
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE, program 13 august. Eric Andrieș, al treilea în seria sa la 200 m liber
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Consideră că Becali trebuie să aducă alt antrenor în locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Consideră că Becali trebuie să aducă alt antrenor în locul lui Baciu la FCSB: 'Nu ar trebui păstrat principal!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!