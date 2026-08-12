Sport

Imaginea emoţionantă cu David Popovici pe care sponsorul „Arena” o afişează la Campionatele Europene! Foto

David Popovici este superstarul Campionatelor Europene de natație. Sponsorul "Arena" îşi promovează produsele la Paris cu o imagine emoţionantă a campionului român.
Marian Popovici
12.08.2026 | 14:37
Imaginea emotionanta cu David Popovici pe care sponsorul Arena o afiseaza la Campionatele Europene Foto
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Imaginea emoţionantă cu David Popovici pe care sponsorul "Arena" o afişează la Campionatele Europene! Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici va lupta miercuri seara, de la ora 19:52, în finala probei de 100 de metri liber. Campionul român a pus ochii pe recordul mondial al lui Pan Zhanle, de care s-a apropiat foarte tare în semifinale, unde a înotat distanţa cu timpul 46.72, la doar 32 de sutimi de cea mai bună performanţă din istorie.

Imaginea emoţionantă pe care sponsorul „Arena” o afişează cu David Popovici

Românul este primit de fanii din Paris Aquatics Centre ca un adevărat superstar. În momentul în care intră în arenă, publicul izbucneşte în urale şi îl ovaţionează pe Popovici ca pe unul „de-ai casei”.

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David Popovici are de mai mulţi ani de zile un parteneriat cu firma de echipament „Arena”, liderul global pe piața articolelor de sport pentru înot. Iar la Campionatele Europene de la Paris, compania îşi promovează produsele cu o imagine emoţionantă a lui David Popovici.

La unul din standurile „Arena” din Paris Aquatics Centre, pe afiş apare David Popovici campion şi lângă el o poză cu micuţul David Popovici care visa să fie unul dintre cei mai rapizi înotători ai planetei.

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Imaginea cu David Popovici la standul
Imaginea cu David Popovici la standul „Arena”. Sursa foto: Fanatik

Arena, liderul global pe piaţa articolelor de sport din nataţie

Arena este liderul global al pieţei articolelor de sport din nataţie. A fost fondată în 1973 de Horst Dassler, fiul fondatorului companiei Adidas, în Germania. David Popovici a semnat parteneriatul cu compania nemţească în anul 2021.

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Alături de David Popovici, alte nume grele din nataţia mondială au ca sponsor tehnic compania „Arena”. Printre ei îi menţionăm pe: Alex Walsh, Gregorio Paltrinieri, Kyle Chalmers, Marit Steenbergen, Nicolo Martinenghi, Noe Ponti, Sara Curtis, Sarah Sjostrom, Thomas Ceccon, Summer McIntosh.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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