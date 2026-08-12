Imaginea emoţionantă cu David Popovici pe care sponsorul „Arena” o afişează la Campionatele Europene! Foto

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David Popovici va lupta miercuri seara, . Campionul român a pus ochii pe recordul mondial al lui Pan Zhanle, de care s-a apropiat foarte tare în semifinale, unde a înotat distanţa cu timpul 46.72, la doar 32 de sutimi de cea mai bună performanţă din istorie.

Românul este primit de fanii din Paris Aquatics Centre ca un adevărat superstar. În momentul în care intră în arenă, publicul izbucneşte în urale şi îl ovaţionează pe Popovici ca pe unul „de-ai casei”.

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David Popovici are de mai mulţi ani de zile un parteneriat cu firma de echipament „Arena”, liderul global pe piața articolelor de sport pentru înot. Iar la Campionatele Europene de la Paris, compania îşi promovează produsele cu o imagine emoţionantă a lui David Popovici.

La unul din standurile „Arena” , pe afiş apare David Popovici campion şi lângă el o poză cu micuţul David Popovici care visa să fie unul dintre cei mai rapizi înotători ai planetei.

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Arena, liderul global pe piaţa articolelor de sport din nataţie

Arena este liderul global al pieţei articolelor de sport din nataţie. A fost fondată în 1973 de Horst Dassler, fiul fondatorului companiei Adidas, în Germania. David Popovici a semnat parteneriatul cu compania nemţească în anul 2021.

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Alături de David Popovici, alte nume grele din nataţia mondială au ca sponsor tehnic compania „Arena”. Printre ei îi menţionăm pe: Alex Walsh, Gregorio Paltrinieri, Kyle Chalmers, Marit Steenbergen, Nicolo Martinenghi, Noe Ponti, Sara Curtis, Sarah Sjostrom, Thomas Ceccon, Summer McIntosh.

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