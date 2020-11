Imaginea momentului cu Georgiana Lobonț și Jador: „Chiar e un băiat bun!”

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste din România, cunoscută pentru vocea ei, dar și pentru cântecele de petrecere pe care le cântă. Vedeta s-a fotografiat împreună cu Jador, despre care are numai cuvinte de laudă.

Artista a fost invitată să filmeze revelionul 2020 împreună cu mai multe persoane publice din România, printre care și Jador, alături de care s-a și fotografiat.

Cei doi cântăreți au socializat și au schimbat mai multe păreri, iar după timpul petrecut în compania lui Jador, Georgiana Lobonț a mărturisit pe Instagram că celebrul cântăreț de muzică lăutărească i-a lăsat o impresie bună.

„Chiar e un băiat bun!👏🏻Azi ne-am întâlnit cu el la o ediție specială, am filmat și ne-am distrat! Ne-am și pozat pentru voi!💕 De revelion ne vedeți pe Antena Stars! Vă pupăm!💕✨”, a scris Georgiana Lobonț în dreptul imaginii cu Jador.

A moștenit talentul din familie

Georgiana Lobonț face parte dintr-o familie de cântăreți, motiv pentru care a ales această meserie. „Aveam in familie artiști, mătușa mea este cunoscuta cântăreață Maria Lobont, iar tatăl meu a fost dansator, așa că de la ei am preluat talentul. Atunci, la 4 ani, am concurat cu copii de 10 ani și am caștigat locul doi. Părinții au continuat să investească în mine, deși proveneam dintr-o familie modestă. În timp au început să aibă mai multe realizări și să aibă o situație financiară mai bună.

Îmi amintesc că în prima noastră căsuță, părinții dormeau în bucătărie, iar eu și cele două surori în dormitor. Noi nu am dus lipsă de nimic pentru că părinții au încercat să ne ofere tot ce ne doream. La mare am fost pentru prima dată când aveam opt ani.

Dar nu regret nimic pentru că toate lucrurile astea m-au făcut să devin un om cu coloană vertebrală, cu respect, și asta contează cel mai mult. Știu cum e când nu ai bani, dar și cum e să ai bani.”, a spus Georgiana Lobonț pentru starpopular.ro.