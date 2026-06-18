Imaginea momentului de la CM 2026! Un patron din SuperLiga a mers la Elveția – Bosnia și a fost văzut de o lume întreagă

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Profitând de perioada de vacanță, un patron din SuperLiga a ales să meargă în Statele Unite ale Americii pentru a urmări partide la Cupa Mondială. El a fost surprins în tribune la duelul care le-a adus față în față pe Elveția și Bosnia.

Un patron din SuperLiga, apariție inedită la Elveția – Bosnia

După ce etapa a doua a fazei grupelor s-a deschis cu întâlnirea Cehia – Africa de Sud 1-1, a urmat duelul dintre Elveția și Bosnia. Cele două formații s-a întâlnit la Los Angeles, iar elvețienii .

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Pe SoFi Stadium au fost prezenți peste 70.000 de spectatori, iar printre ei s-a aflat și Laszlo Dioszegi. Patronul lui Sepsi, echipă recent promovată în SuperLiga, a fost însoțit la meci de un prieten apropiat.

Cei doi au fost îmbrăcați în tricourile formației din Sfântu Gheorghe și au avut parte de momentul lor de glorie. Înaintea startului partidei, un cadru cu ei în tribună a fost proiectat pe tabela de marcaj a arenei din Los Angeles.

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Pe fază, mijlocașul croat al lui Sepsi, Adnan Aganovic, a imortalizat momentul cu telefonul și a urcat fotografia pe rețelele de socializare. ”Sepsi este și pe ecranul stadionului din Los Angeles”, a scris fotbalistul, pe contul de Instagram.

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Nu a apucat să-l vadă prea mult pe rivalul din SuperLiga

Laszlo Dioszegi și-ar fi dorit, probabil, să-l urmărească la lucru pe atacantul bosniac Jovo Lukic, adversarul lui Sepsi în sezonul viitor din SuperLiga. Însă, nu a avut ocazia să-l vadă decât pentru câteva minute în finalul jocului.

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Deși a dat golul Bosniei în remiza 1-1 împotriva Canadei, selecționerul Sergej Barbarez a preferat să-l lase pe banca de rezerve pe atacantul de la U Cluj. Mai mult, nu l-a introdus decât foarte târziu în teren, când Elveția se desprinsese decisiv pe tabela de marcaj.

Barbarez a preferat să înceapă jocul cu perechea de atacanți Edin Dzeko – Ermedin Demirovic, bazându-se pe experiența acestora. Cu această ocazie, și a intrat într-o galerie selectă de jucători care a evoluat la turneul final după ce au împlinit 40 de ani.

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