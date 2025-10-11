Imaginea momentului în fotbalul mondial! Cum a fost surprins Lionel Messi la meciul Argentinei la care a fost lăsat în tribună

Sport

Cristian Măciucă
11.10.2025 | 13:20
Imaginea serii în fotbalul mondial! Cum a fost surprins Lionel Messi la meciul Argentinei la care a fost lăsat în tribună. FOTO: X @MC

Lionel Messi (38 de ani) a fost doar spectator la amicalul dintre Argentina și Venezuela, disputat pe Hard Rock Stadium din Miami. Sub privirile octuplului „Balon de Aur”, „pumele” s-au impus cu scorul de 1-0.

Lionel Messi, spectator de lux la amicalul Argentina – Venezuela 1-0

Singurul gol al partidei de la Miami a fost marcat de Giovani Lo Celso, în minutul 31. Fără Lionel Messi, lăsat în tribune de selecționerul Scaloni, partida n-a atras decât 15.000 de spectatori, în ciuda faptului că arena are o capacitate de 65.000 de locuri.

Reușita fotbalistului de la Betis a venit în urma unei acțiuni excelente pe care au inițiat-o Julian Alvarez și Lautaro Martinez. MIngea a ajuns apoi la Lo Celso, care l-a executat cu piciorul stâng pe goalkeeperul venezuelean Jose Contreras.

Menajat, Lionel Messi a fost atracția principală pe Hard Rock Stadium, chiar și în tribune. Superstarul lui Inter Miami a văzut amicalul Argentina – Venezuela 1-0 alături de familie, dar a fost asaltat de copii pentru poze și autografe. Un grup de puști, îmbrăcați toți cu tricoul „pumelor”, s-au ales cu o amintire pe viață de la idolul lor.

Amicalul de la Miami a fost primul din cele două meciuri de verificare pe care campioana mondială în exercițiu le joacă la Florida în această fereastră internațională. Următorul amical al Argentinei este programat marți, 14 octombrie, la Fort Lauderdale, contra reprezentativei din Puerto Rico. Inițial, meciul dintre Argentina și Puerto Rico trebuia să aibă loc la Chicago, dar a fost mutat din cauza măsurilor stricte luate de autoritățile americane privind imigrația.

De ce nu a jucat Messi împotriva Venezuelei

La conferința de presă premergătoare amicalului dintre Argentina și Venezuela, selecționerul Lionel Scaloni și-a motivat decizia de a nu îl folosi pe Lionel Messi.

„Am vorbit cu el, dar nu ne-am decis încă asupra echipei. Aceste meciuri ne oferă şansa de a încerca lucruri şi de a observa, dar vom vorbi cu el şi vom decide astăzi. Aş vrea să testez diferite opțiuni, pentru că pentru asta sunt aceste meciuri”, a transmis Lionel Scaloni, înainte de amicalul Argentina – Venezuela.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
