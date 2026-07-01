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Imaginea nopții la CM 2026! Cum a fost ironizată naționala Suediei la meciul din 16-imi cu Franța

Naționala Suediei, ținta glumelor pe internet după prima repriză a meciului cu Franța din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial. Cum au fost ironizați nordicii
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 05:02
Imaginea noptii la CM 2026 Cum a fost ironizata nationala Suediei la meciul din 16imi cu Franta
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Imaginea nopții la CM 2026! Cum a fost ironizată naționala Suediei la meciul din 16-imi cu Franța. Foto: Profimedia
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Naționala Suediei a fost ironizată pe rețelele de socializare la pauza meciului cu Franța din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial pentru jocul extrem de defensiv prestat în prima repriză a partidei disputate miercuri cu începere de la ora României 00:00 pe „MetLife Stadium” din New Jersey, Statele Unite ale Americii.

Naționala Suediei, ținta glumelor după prima repriză din meciul cu Franța de la Campionatul Mondial

Deși selecționerul englez Graham Potter a trimis în primul 11 trei fotbaliști ofensivi de clasă, Isak, Gyokeres și Elanga, nordicii au abordat totuși o partitură tactică foarte prudentă, bineînțeles și constrânși în acest sens de forța uriașă avută de adversari în atac, iar din acest motiv suedezii au devenit instant ținta glumelor pe rețelele de socializare.

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La scurt timp după ce s-a fluierat de pauză, pe internet a început să circule o imagine în care poarta Suediei a apărut „baricadată” cu mai multe obiecte grele, cutii, scaune și mese, dar chiar și cu autocarul echipei în fața ei, în mod evident cu scopul de a se scoate în evidență faptul că această națională a încercat cu orice preț să evite primirea vreunui gol de la Franța.

Strategia suedezilor nu a funcționat deloc, ba chiar din contră

Din păcate pentru ei, suedezii nu au reușit nici în aceste condiții să îndeplinească acest deziderat. La pauza meciului, scorul era deja oricum 1-0 pentru Franța, grație golului marcat de Kylian Mbappe, ce e drept „abia” în minutul 45. De asemenea, după pauză, mai exact în minutul 53, și Bradley Barcola a reușit să puncteze pentru naționala „cocoșului galic”.

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Astfel, s-a ajuns destul de rapid totuși la 2-0 pentru echipa lui Didier Deschamps, iar în consecință naționala Suediei s-a văzut nevoită să schimbe în regim de urgență abordarea tactică asupra meciului. Din nefericire pentru ei însă, nordicii tot nu au reușit să le pună prea multe probleme adversarilor și tot Franța a fost cea care a mai ratat câteva ocazii bune de gol, până la jumătatea reprizei secunde cel puțin. Mai mult, în minutul 74, Mbappe a făcut dubla și a dus astfel scorul la 3-0, acesta fiind de altfel și scorul final până la urmă.

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Statisticile meciului Franța – Suedia 3-0 din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial:

Statistici Franța Suedia 3-0
Sursă: Sofascore
2.92 este cota BETANO pentru pronosticul „Franța câștigă Campionatul Mondial”
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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