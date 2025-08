Imaginea serii de la Dinamo – FCSB. Este vorba despre Dennis Politic și galeria „câinilor”. Foto exclusiv

a fost „vedetă” printre fanii lui Dinamo. Câțiva membri ai galeriei „câinilor” au atras toate privirile pe Arena Națională.

Unii fani ai lui Dinamo nu l-au scos de la inimă pe Dennis Politic, chiar dacă fostul căpitan al „câinilor” a semnat în această vară cu marea rivală. Reporterii FANATIK, prezenți la Arena Națională pentru „Derby de România”, au surprins o imagine incredibilă.

Doi suporteri dinamoviști, frate-soră, au venit la meci îmbrăcați în tricouri cu numele lui Dennis Politic, de când mijlocașul evolua în „Ștefan cel Mare”.

Dennis Politic a jucat la Dinamo timp de două sezoane, în perioada 2023-2025. Vara aceasta, el a fost transferat de FCSB, care a plătit în schimbul său 970 de mii de euro, cedându-l totodată și pe Alexandru Musi. Politic este însă doar rezervă în primul derby al sezonului. , iar numele fostului dinamovist nu s-a regăsit printre titulari.

Dacă unii fani ai lui Dinamo încă poartă cu mândrie tricoul roș-alb al lui Dennis Politic, alții sunt foc și pară pe actualul fotbalist al campioanei. Mijlocașul stânga de la FCSB a fost înjurat copios din tribune în momentul în care crainicul stadionului i-a strigat numele la prezentarea echipelor.

Aflat pe teren, acolo unde făcea încălzirea alături de celelalte rezerve ale roș-albaștrilor, Politic a preferat să nu le răspundă dinamoviștilor și doar a schițat un zâmbet forțat.

Am fost și căpitan la Dinamo, dar nu am fost o legendă la club. Nu cred că se poate vorbi de o trădare, din punctul meu de vedere eu nu am trădat clubul Dinamo. Îi respect și îi apreciez pentru acești 2 ani petrecuți acolo, dar nu sunt un Florentin Petre sau o legendă ca să se poată vorbi de trădare” – Dennis Politic, după transferul la FCSB