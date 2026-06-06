Sport

Imaginea serii după România – Țara Galilor 2-1! Un copil a plâns în hohote după ce Nicolae Stanciu i-a oferit tricoul său. Foto

Nicolae Stanciu l-a făcut pe un puști să nu se mai poată opri din plâns după România - Țara Galilor 2-1! Căpitanul „tricolorilor” i-a oferit tricoul la finalul partidei
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
06.06.2026 | 23:39
Imaginea serii dupa Romania Tara Galilor 21 Un copil a plans in hohote dupa ce Nicolae Stanciu ia oferit tricoul sau Foto
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Nicolae Stanciu i-a dat tricoul unui tânăr suporter după România - Țara Galilor 2-1. Foto: Colaj FANATIK
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Gică Hagi a debutat cu o victorie la primul meci de acasă din noul său mandat pe banca echipei naționale, iar Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost titular. Mai mult decât atât, el a fost căpitanul României la meciul cu Țara Galilor, câștigat de „tricolori” cu scorul de 2-1. Mijlocașul a oferit o seară de neuitat unui puști prezent pe stadionul Steaua.

Nicolae Stanciu a oferit imaginea serii după România – Țara Galilor 2-1

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României din ultimii ani și este iubit foarte tare de suporterii „tricolori”. În prezent, el evoluează în China și face un efort uriaș pentru a onora convocările lui Gică Hagi, însă acest lucru nu îl oprește din a se prezenta la datorie.

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El a început meciul cu Țara Galilor din postura de titular și a stat pe teren până în minutul 70, când în locul său a intrat David Matei, puștiul minune al Universității Craiova, care a reușit să-i ofere o pasă decisivă lui Adrian Rus, la golul de 2-1. După meci, Nicolae Stanciu a mers la unul dintre micii suporteri prezenți pe stadionul Steaua și i-a oferit tricoul său, pe care l-a și semnat. Vizibil emoționat, puștiul a izbucnit în lacrimi și abia a putut fi calmat de tatăl său.

Jucătorii României au sărbătorit victoria cu pritenii și familia

Aproape 25.000 de suporteri au fost prezenți pe stadionul Steaua la primul meci de acasă al României de la revenirea lui Gică Hagi. Mulți dintre acești suporteri au fost apropiați ai fotbaliștilor: mame, tați, iubite, soții, bunici și prieteni.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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