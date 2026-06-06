Imaginea serii după România – Țara Galilor 2-1! Un copil a plâns în hohote după ce Nicolae Stanciu i-a oferit tricoul său. Foto

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a debutat cu o victorie la primul meci de acasă din noul său mandat pe banca echipei naționale, iar Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost titular. Mai mult decât atât, el a fost căpitanul României la meciul cu Țara Galilor, câștigat de „tricolori” cu scorul de 2-1. Mijlocașul a oferit o seară de neuitat unui puști prezent pe stadionul Steaua.

Nicolae Stanciu a oferit imaginea serii după România – Țara Galilor 2-1

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României din ultimii ani și este iubit foarte tare de suporterii „tricolori”. În prezent, el evoluează în China și face un efort uriaș pentru a onora convocările lui Gică Hagi, însă

ADVERTISEMENT

El a început meciul cu Țara Galilor din postura de titular și a stat pe teren până în minutul 70, când în locul său a intrat David Matei, puștiul minune al Universității Craiova, care a reușit să-i ofere o pasă decisivă lui Adrian Rus, la golul de 2-1. După meci, Nicolae Stanciu a mers la unul dintre micii suporteri prezenți pe stadionul Steaua și i-a oferit tricoul său, pe care l-a și semnat. Vizibil emoționat, puștiul a izbucnit în lacrimi și abia a putut fi calmat de tatăl său.

Jucătorii României au sărbătorit victoria cu pritenii și familia

Aproape 25.000 de suporteri au fost prezenți pe stadionul Steaua la primul meci de acasă al României de la revenirea lui Gică Hagi. Mulți dintre acești suporteri au fost apropiați ai fotbaliștilor: mame, tați, iubite, soții, bunici și prieteni.

ADVERTISEMENT

După o victorie frumoasă, în care România a prestat un fotbal impresionant împotriva unei naționale cotate la 200 de milioane de euro, jucătorii au sărbătorit alături de cei dragi. Florinel Coman a mers direct la soția lui, la fel cum a făcut-o și Tudor Băluță. Și iubita lui Ștefan Târnovanu a fost prezentă pe stadion și a tras o sperietură uriașă atunci când Mâine, 7 iunie, cei doi merg la Iași pentru a se căsători.