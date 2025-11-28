Sport

Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto exclusiv

A fost din nou sărbătoare în Giulești după victoria de răsunet obținută de Rapid, scor 4-1, cu Csikszereda. Jucătorii au celebrat cu suporterii, iar un pompier a primit tricoul lui Elvir Koljic
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
28.11.2025 | 23:35
Imaginea serii in Giulesti Un pompier a primit tricoul lui Koljic cum sau bucurat rapidistii dupa victoria cu Csikszereda Foto exclusiv
Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto: Fanatik
Rapid va rămâne lider în SuperLiga și după etapa a 18-a. Giuleștenii au învins-o cu 4-1 pe Csikszereda, astfel că alb-vișiniii au declanșat fiesta alături de fani. Un pompier a fost norocs și a primit tricoul lui Elvir Koljic.

Elvir Koljic i-a dăruit tricoul unui pompier după Rapid – Csikszereda 4-1

Rapid are 38 de puncte și e pe locul 1 în campionat. Echipa lui Costel Gâlcă are un avans de 5 puncte față de ocupanta locului 2, FC Botoșani. Totuși, moldovenii nu au jucat încă în etapa 18. Au meci la Clinceni, cu Unirea Slobozia, duminică, 30 noiembrie, de la ora 17:30.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe giuleșteni să sărbătorească victoria cu ciucanii. Elvir Koljic nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, dar, la final, i-a făcut o mare bucurie unui pompier, căruia i-a dăruit tricoul de joc. Vârful bosniac face un sezon foarte bun. În 15 meciuri de SuperLiga, a reușit să marcheze 5 goluri și să dea 2 assist-uri. 

Un pompier a primit tricoul lui Elvir Koljic după meciul Rapid – Csikszereda. Foto: Fanatik

Ce au cântat jucătorii alături de suporteri după Rapid – Csikszereda

Nu doar Koljic a savurat victoria de răsunet a Rapidului, ci întreaga echipă a lui Costel Gâlcă. Învinși etapa trecută de CFR Cluj, scor 0-3, rapidiștii și-au revenit la chiar prima apariție pe Giulești.

Siguri de locul 1 și la finalul etapei cu numărul 18, jucătorii au cântat, din nou, celebrul „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Rapidul e, Rapidul e”. Rapid are 38 de puncte, cu cinci mai multe decât FC Botoșani.

Fotbaliștii de la Rapid cântă în fața galeriei după 4-1 cu Csikszereda. FOTO: Fanatik

De când nu a mai câștigat Rapid campionatul

În sezonul 2025-2026, Rapid poate scrie istorie. Alb-vișiniii au șansa să câștige primul titlul după o secetă de 23 de ani. Rapid n-a mai ieșit campioană din sezonul 2002-2003, când antrenor era Mircea Rednic.

De altfel, formația de sub Podul Grant are în palmares doar 3 campionate. Înaintea celui din 2003, Rapid a mai luat titlul în sezonul 1966-1967, cu Valentin Stănescu pe bancă, și în sezonul 1998-1999, când echipa din Giulești era pregătită de actualul selecționer, Mircea Lucescu.

  • 33 de goluri a marcat până acum Rapid, cel mai bun atac din SuperLiga
  • 30 de ani are atacantul bosniac Elvir Koljic
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
