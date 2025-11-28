Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto exclusiv

Rapid va rămâne lider în SuperLiga și după etapa a 18-a. Giuleștenii au învins-o cu 4-1 pe Csikszereda, astfel că alb-vișiniii au declanșat fiesta alături de fani. Un pompier a fost norocs și a primit tricoul lui Elvir Koljic.
Rapid are 38 de puncte și e pe locul 1 în campionat. Echipa lui Costel Gâlcă are un avans de 5 puncte față de ocupanta locului 2, FC Botoșani. Totuși, moldovenii nu au jucat încă în etapa 18. Au meci la Clinceni, cu Unirea Slobozia, duminică, 30 noiembrie, de la ora 17:30.
Acest lucru nu i-a împiedicat pe giuleșteni să sărbătorească victoria cu ciucanii. Elvir Koljic nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, dar, la final, i-a făcut o mare bucurie unui pompier, căruia i-a dăruit tricoul de joc. Vârful bosniac face un sezon foarte bun. În 15 meciuri de SuperLiga, a reușit să marcheze 5 goluri și să dea 2 assist-uri.
Nu doar Koljic a savurat victoria de răsunet a Rapidului, ci întreaga echipă a lui Costel Gâlcă. Învinși etapa trecută de CFR Cluj, scor 0-3, rapidiștii și-au revenit la chiar prima apariție pe Giulești.
Siguri de locul 1 și la finalul etapei cu numărul 18, jucătorii au cântat, din nou, celebrul „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Rapidul e, Rapidul e”. Rapid are 38 de puncte, cu cinci mai multe decât FC Botoșani.
În sezonul 2025-2026, Rapid poate scrie istorie. Alb-vișiniii au șansa să câștige primul titlul după o secetă de 23 de ani. Rapid n-a mai ieșit campioană din sezonul 2002-2003, când antrenor era Mircea Rednic.
De altfel, formația de sub Podul Grant are în palmares doar 3 campionate. Înaintea celui din 2003, Rapid a mai luat titlul în sezonul 1966-1967, cu Valentin Stănescu pe bancă, și în sezonul 1998-1999, când echipa din Giulești era pregătită de actualul selecționer, Mircea Lucescu.