Imaginea serii la Mondiale! Un stadion întreg a făcut liniște și i-a privit pe jucătorii Norvegiei. Gestul face deja înconjurul planetei

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După încă o victorie obținută la turneul final, jucătorii Norvegiei s-au distrat copios împreună cu fanii prezenți la Dallas. Ei au sărbătorit primul succes din istorie obținut într-un meci eliminatoriu la o ediție de Cupă Mondială.

Jucătorii Norvegiei, un nou show la Cupa Mondială

Văzută de mai toată lumea ca echipa care poate produce o mare surpriză la acest Mondial, Norvegia și-a respectat statul de favorită în fața Coastei de Fildeș și s-a impus cu 2-1. Însă, nu a fost deloc un meci ușor, mai ales că prestația nordicilor nu a fost chiar cea mai bună.

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Un în prima prima repriză și o reușită pe final a golgheterului Erling Haaland au fost de ajuns ca norvegienii să facă pasul în optimile de finală și să declanșeze bucuria suporterilor.

Imediat după ultimul fluier al arbitrului venezuelean Jesus Valenzuela, pe At&T Stadium din Dallas s-a pornit sărbătoarea. Iar jucătorii au preluat, încă o dată, modul spectaculos al fanilor nordici de a se bucura.

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Toți fotbaliștii lui Stale Solbakken s-au așezat pe teren, în fața galeriei, și au mimat vâslitul într-o corabie a vikingilor, în timp ce căpitanul Martin Odegaard le dădea ritmul cu bătăi de tobă. Celebrarea cunoscută ca ”Viking Row”, adusă de fanii Norvegiei la acest turneu final, este una dintre amprentele Cupei Mondiale 2026.

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Haaland, eroul Norvegiei

Și asta nu a fost tot, Erling Haaland a împrumutat de la un suporter un coif de viking și s-a fotografiat cu el. În momentul în care o persoană din staff i-a arătat poza, superstarul norvegian a început să râdă și și-a dat accesoriul de pe cap.

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Atacantul nordicilor, care a reușit performanța să înscrie în fiecare dintre primele sale trei meciuri de la Mondiale, a mărturisit la final că dacă jocul ar fi ajuns în prelungiri.

”Este o nebunie. Este o călătorie extraordinară din care mă bucur enorm să fac parte. Sunt atât de mândru. Eram cu adevărat obosit și nu mai aveam energie pentru prelungiri. Trebuia să marchez.

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Este minunat să văd că acest lucru înseamnă atât de mult pentru întreaga Norvegie. Cred că acest moment va schimba Norvegia pentru totdeauna. Simt că este ceva care ne unește și mai mult. Este pur și simplu emoționant de privit”, a declarat Haaland.

Norvegia, duel de gală în optimi

Așadar, Norvegia a învins Coasta de Fildeș, scor 2-1, și a obținut prima sa victorie din istorie într-o partidă eliminatorie de la Mondiale. Odată trecută euforia acestui succes, nordicii trebuie să-și refacă forțele pentru că urmează un duel de vis.

În optimile de finală, , care a trecut cu mari emoții de Japonia. Întâlnirea este programată duminică, 5 iulie, de la ora 23:00, pe MetLife Stadium din New York.