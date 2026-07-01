Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Imaginea serii la Mondiale! Un stadion întreg a făcut liniște și i-a privit pe jucătorii Norvegiei. Gestul face deja înconjurul planetei

Norvegia s-a calificat în optimile de finală la Cupa Mondială, după o victorie dificilă în fața Coastei de Fildeș. Jucătorii nordicilor au sărbătorit alături de suporteri.
Traian Terzian
01.07.2026 | 08:15
Imaginea serii la Mondiale Un stadion intreg a facut liniste si ia privit pe jucatorii Norvegiei Gestul face deja inconjurul planetei
ULTIMA ORĂ
5 poze
Vezi galeria
Jucătorii Norvegiei, bucurie specifică după victoria în fața Coastei de Fildeș de la Mondiale. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

După încă o victorie obținută la turneul final, jucătorii Norvegiei s-au distrat copios împreună cu fanii prezenți la Dallas. Ei au sărbătorit primul succes din istorie obținut într-un meci eliminatoriu la o ediție de Cupă Mondială.

Jucătorii Norvegiei, un nou show la Cupa Mondială

Văzută de mai toată lumea ca echipa care poate produce o mare surpriză la acest Mondial, Norvegia și-a respectat statul de favorită în fața Coastei de Fildeș și s-a impus cu 2-1. Însă, nu a fost deloc un meci ușor, mai ales că prestația nordicilor nu a fost chiar cea mai bună.

ADVERTISEMENT

Un gol superb al lui Antonio Nusa în prima prima repriză și o reușită pe final a golgheterului Erling Haaland au fost de ajuns ca norvegienii să facă pasul în optimile de finală și să declanșeze bucuria suporterilor.

Imediat după ultimul fluier al arbitrului venezuelean Jesus Valenzuela, pe At&T Stadium din Dallas s-a pornit sărbătoarea. Iar jucătorii au preluat, încă o dată, modul spectaculos al fanilor nordici de a se bucura.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

Toți fotbaliștii lui Stale Solbakken s-au așezat pe teren, în fața galeriei, și au mimat vâslitul într-o corabie a vikingilor, în timp ce căpitanul Martin Odegaard le dădea ritmul cu bătăi de tobă. Celebrarea cunoscută ca ”Viking Row”, adusă de fanii Norvegiei la acest turneu final, este una dintre amprentele Cupei Mondiale 2026.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și...
Digisport.ro
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica

Haaland, eroul Norvegiei

Și asta nu a fost tot, Erling Haaland a împrumutat de la un suporter un coif de viking și s-a fotografiat cu el. În momentul în care o persoană din staff i-a arătat poza, superstarul norvegian a început să râdă și și-a dat accesoriul de pe cap.

ADVERTISEMENT

Atacantul nordicilor, care a reușit performanța să înscrie în fiecare dintre primele sale trei meciuri de la Mondiale, a mărturisit la final că nu mai avea energia necesară să continue dacă jocul ar fi ajuns în prelungiri.

”Este o nebunie. Este o călătorie extraordinară din care mă bucur enorm să fac parte. Sunt atât de mândru. Eram cu adevărat obosit și nu mai aveam energie pentru prelungiri. Trebuia să marchez.

ADVERTISEMENT

Este minunat să văd că acest lucru înseamnă atât de mult pentru întreaga Norvegie. Cred că acest moment va schimba Norvegia pentru totdeauna. Simt că este ceva care ne unește și mai mult. Este pur și simplu emoționant de privit”, a declarat Haaland.

Norvegia, duel de gală în optimi

Așadar, Norvegia a învins Coasta de Fildeș, scor 2-1, și a obținut prima sa victorie din istorie într-o partidă eliminatorie de la Mondiale. Odată trecută euforia acestui succes, nordicii trebuie să-și refacă forțele pentru că urmează un duel de vis.

În optimile de finală, europenii vor da piept cu cvintupla campioană mondială Brazilia, care a trecut cu mari emoții de Japonia. Întâlnirea este programată duminică, 5 iulie, de la ora 23:00, pe MetLife Stadium din New York.

3.50 este cota oferită de BETANO pentru ”X solist” în meciul Brazilia - Norvegia
Suma uriașă cheltuită de U Craiova pe transferuri pentru a prinde grupele Champions...
Fanatik
Suma uriașă cheltuită de U Craiova pe transferuri pentru a prinde grupele Champions League. Mihai Rotaru a spart pușculița și nu s-a uitat la bani
El este eroul Mexicului după meciul cu Ecuador. A dat un supergol, a...
Fanatik
El este eroul Mexicului după meciul cu Ecuador. A dat un supergol, a terminat anul peste Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, iar New York Times i-a dedicat o pagină întreagă
Ce meserie are, de fapt, Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, omul care inspiră...
Fanatik
Ce meserie are, de fapt, Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, omul care inspiră naționala RD Congo
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă...
iamsport.ro
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă nimic! Zero barat pentru istoria fotbalului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!