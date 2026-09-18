Imaginea serii la Rapid – FC Argeș! Familia Șucu, prezentă în Giulești după 5 luni. Foto

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Rapid are șansa să treacă pe primul loc în campionat dacă învinge pe FC Argeș acasă, iar familia Șucu știe acest lucru. Drept dovadă, patronul Dan, însoțit de soția Camelia și fiul Dan Matei au decis să asiste împreună din lojă la acest meci.

Familia Șucu asistă din lojă la meciul dintre Rapid și FC Argeș, în Giulești

Nu este o premieră absolută, pentru că familia Șucu este o prezență obișnuită la meciurile de acasă ale Rapidului, cu toate că există și meciuri în care din diverse motive nu toată lumea poate să fie prezentă pe stadion. De altfel, soția lui Dan Șucu recunoștea că este mare fană fotbal și că vine des la meciurile echipei, în Giulești.

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Ultima oară când era pe 5 aprilie 2026 la Rapid – Universitatea Cluj. Pe 21 februarie 2026, Diana Șucu a publicat imagini de pe Arena Națională de la derby-ul cu Dinamo, iar pe 4 octombrie 2025 era pe Giulești alături de Dan Șucu și Victor Angelescu la un Rapid – Farul.

, Dan Matei Șucu. Acesta a fost văzut alături de Diana Șucu și Dan Șucu la un meci pe care Rapid în câștiga cu Farul, scor 5-0, în octombrie 2024, dar și la recentul Rapid – U Cluj 1-2, din 5 aprilie 2026.

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Familia Șucu vine deseori în formulă completă la meciurile Rapidului de pe teren propriu

Atunci, Dan Șucu a rămas pe scaun după fluierul de final al partidei minute bune, fiind consolat de fiul său. Încă o dovadă că familia Șucu este foarte unită, Dan Matei a fost în deplasare cu tatăl său în Gruia, atunci când Rapid întâlnirea CFR Cluj pe 5 mai 2024.

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O situație interesantă datează în 2022: atunci, la un meci Rapid – Farul, Dan și Diana Șucu erau împreună la VIP, în timp ce cei doi fii ai lor, Dan Matei și Andrei, erau copii de mingi pe marginea terenului.

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Diana Șucu dezvăluia într-un interviu acordat Orange Sport că se simte foarte bine pe stadion. „Nu este o altă lume, sunt copii, sunt oameni de foarte bună calitate. Așa simt nevoia să se manifeste suporterii câteodată. La multe meciuri am participat și nici n-am înțeles ce cântau. La un moment dat, copiii se uitau aşa cu ochişorii şi asteptau o reacţie de la mine Mama, dar tu nu auzi ce spun suporterii?. Nu sunt crescută la palat, sunt obișnuită”, declarat Diana Șucu.