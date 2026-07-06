Imaginea serii la Spania – Portugalia! Cum îl văd fanii pe legendarul Cristiano Ronaldo. Foto

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Cu o carieră impresionantă, Cristiano Ronaldo continuă să fie jucătorul pe care suporterii Portugaliei îl așteaptă să iasă la rampă. Ce au fișat aceștia înaintea meciului cu Spania din optimile de finală de la CM 2026.

Cristiano Ronaldo, în centrul atenției la Spania – Portugalia

Înainte de startul , fanii Portugaliei și-au arătat încă o dată dragostea pentru unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, chiar dacă Ronaldo nu a făcut chiar cel mai bun Mondial.

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CR7 este , iar unul dintre aceștia a dus recunoștința la un alt nivel. La întâlnirea cu Spania a venit cu un steag în care Ronaldo apărea într-o ipostază folosită de obicei pentru a-l reda pe Isus Hristos.

Cristiano Ronaldo, șicane cu un jurnalist înainte de meciul cu Spania

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu Spania, Cristiano Ronaldo despre care a zis că îi este ostil. În momentul în care mai mulți reporteri se pregăteau să-i adreseze întrebări, superstarul a spus: ”Nu, nu, lăsați-l pe el. Știu că nu mă place, haideți să vedem ce vrea să mă întrebe”.

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Respectivul ziarist a vrut să știe care este cel mai greu lucru de la Cupa Mondială pentru un fotbalist ajuns la 41 de ani. Iar răspunsul lui Ronaldo nu a întârziat să apară și a fost unul extrem de tăios.

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”Cel mai dificil lucru este să discut cu oameni ca tine, care nu mă suportă. Știu că așa e, te țin minte din trecut”, a declarat Cristiano Ronaldo, stârnind zâmbete printre jurnaliștii prezenți în sală.

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Ronaldo, sfat pentru noua minune a fotbalului

Chiar dacă sunt adversari în optimile de finală la Cupa Mondială din 2026, Cristiano Ronaldo . Însă, atacantul portughez a avut și un sfat pentru puștiul minune al Spaniei.

”Lamine Yamal are un viitor strălucit. Se descurcă foarte bine, iar viitorul său va fi unul extraordinar. Însă eu privesc întotdeauna Spania ca pe o echipă, iar ea joacă foarte bine. Spania are mult talent, nu poate fi individualizat. Spania are generații foarte bune.

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Cu cât ești mai bine pregătit, cu atât ai șanse mai mari să ai o carieră lungă. Dacă pui la suflet criticile, ești pierdut. Există critici constructive și există critici care urmăresc doar să te distrugă. Vă înțeleg, însă, în cazul lui, trebuie să se obișnuiască dacă își dorește o carieră de durată.

De asemenea, trebuie să se concentreze pe oamenii care îl iubesc. Trebuie să îi prețuiești pe cei care îți vor binele și să ai pasiune pentru ceea ce faci. Sunt și zile în care nu ai chef, dar asta face parte din meseria noastră”, a afirmat Ronaldo.