Imaginea serii pe Arena Naţională! Jucătorul lui Dinamo a dat autograf pe tricoul FCSB după derby. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Moment cu totul surprinzător la finalul derby-ului dintre FCSB și Dinamo de pe Arena Națională. Unul dintre jucătorii lui Zeljko Kopic a acceptat să semneze un tricou al rivalilor, la insistențele unui fan.

Derby dezamăgitor pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat în FCSB – Dinamo 0-0

Nu a fost spectacol nici pe teren, dar nici în tribune la derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar ocaziile au lipsit. , însă nu au putut să își mențină ritmul pe întreaga durată a jocului.

ADVERTISEMENT

Nici tribunele nu au fost prea animate. Aproximativ 28 de mii de oameni au fost prezenți la meciul de pe Arena Națională. Înainte de lovitura de start a fost afișată, în peluza celor de la Dinamo,

Alex Pop, gest de clasă după FCSB – Dinamo 0-0. Atacantul a făcut un copil fericit

Jucătorii celor două echipe au mers la finalul jocului în fața galeriei pentru a saluta ultrașii. Mai apoi a urmat o sesiune de autografe, iar Alex Pop, atacantul celor de la Dinamo, a oferit poza serii pe Arena Națională. Fotbalistul a acceptat să semneze un tricou al celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Atacantul a fost chemat de un puști pentru un autograf. Copilul l-a rugat insistent pe Alex Pop să îi îndeplinească dorința, iar în cele din urmă fotbalistul a acceptat și i-a făcut o bucurie micuțului, care a plecat acasă cu echipamentul campioanei României semnat de un dinamovist.

ADVERTISEMENT

Alex Pop a prins doar 28 de minute în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Atacantul a fost introdus pe finalul jocului de Zeljko Kopic, în locul lui Alberto Soro, însă nu a reușit să se facă remarcat. În Cupa României a jucat 90 de minute cu Farul și speră să aibă un an 2026 cu mai multe meciuri ca titular.