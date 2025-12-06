Sport

Imaginea serii pe Arena Naţională! Jucătorul lui Dinamo a dat autograf pe tricoul FCSB după derby. Foto exclusiv

Jucătorul de la Dinamo a oferit imaginea serii după derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Fotbalistul a acceptat să semneze tricoul echipei rivale.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
07.12.2025 | 00:54
Imaginea serii pe Arena Nationala Jucatorul lui Dinamo a dat autograf pe tricoul FCSB dupa derby Foto exclusiv
SPECIAL FANATIK
Moment surprinzător după FCSB - Dinamo. Jucătorul lui Kopic a făcut un copil fericit
Moment cu totul surprinzător la finalul derby-ului dintre FCSB și Dinamo de pe Arena Națională. Unul dintre jucătorii lui Zeljko Kopic a acceptat să semneze un tricou al rivalilor, la insistențele unui fan.

Derby dezamăgitor pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat în FCSB – Dinamo 0-0

Nu a fost spectacol nici pe teren, dar nici în tribune la derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar ocaziile au lipsit. „Câinii roșii” au fost ceva mai periculoși în prima parte, însă nu au putut să își mențină ritmul pe întreaga durată a jocului.

Nici tribunele nu au fost prea animate. Aproximativ 28 de mii de oameni au fost prezenți la meciul de pe Arena Națională. Înainte de lovitura de start a fost afișată, în peluza celor de la Dinamo, o scenografie specială și s-au aprins câteva materiale pirotehnice.

Alex Pop, gest de clasă după FCSB – Dinamo 0-0. Atacantul a făcut un copil fericit

Jucătorii celor două echipe au mers la finalul jocului în fața galeriei pentru a saluta ultrașii. Mai apoi a urmat o sesiune de autografe, iar Alex Pop, atacantul celor de la Dinamo, a oferit poza serii pe Arena Națională. Fotbalistul a acceptat să semneze un tricou al celor de la FCSB.

Atacantul a fost chemat de un puști pentru un autograf. Copilul l-a rugat insistent pe Alex Pop să îi îndeplinească dorința, iar în cele din urmă fotbalistul a acceptat și i-a făcut o bucurie micuțului, care a plecat acasă cu echipamentul campioanei României semnat de un dinamovist.

Alex Pop, atacantul de la Dinamo, a semnat un tricou FCSB. Foto: FANATIK
Alex Pop, atacantul de la Dinamo, a semnat un tricou FCSB. Foto: FANATIK

Alex Pop a prins doar 28 de minute în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Atacantul a fost introdus pe finalul jocului de Zeljko Kopic, în locul lui Alberto Soro, însă nu a reușit să se facă remarcat. În Cupa României a jucat 90 de minute cu Farul și speră să aibă un an 2026 cu mai multe meciuri ca titular.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
