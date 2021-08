Imaginea zilei. Cine este ultimul militar american care a părăsit Afganistanul. Ipostaza sa, virală pe internet

Ziua de luni, 30 august 2021, reprezintă o dată istorică pentru SUA. După 20 de ani de misiune în Afganistan, forțele militare americane și-au încheiat în mod oficial misiunea.

Au fost două decenii în care s-au cheltuit sume impresionate de bani dar, și mai important, s-au pierdut mii vieți pe frontul din Orientul Mijlociu.

Ultimii militari americani au părăsit, luni seară, Afganistanul. După 20 de ani de război, Pentagonul a confirmat plecarea ultimilor soldați, iar imaginea cu ultimul american care urcă în aeronava americană din Kabul este una care va rămâne în istorie.

Luni, generalul Kenneth McKenzie de la US Central Command a declarat reporterilor că generalul-maior Chris Donahue şi însărcinatul cu afaceri Ross Wilson au fost ultimii doi oficiali americani care au plecat din Afganistan.

Ulterior, Departamentul American al Apărării a publicat o fotografie care simbolizează cel mai bine .

În ea apare generalul-maior Chris Donahue, comandat al diviziei aeriene 82, în timp ce se îmbarca într-un avion C-17 pentru a pleca din Kabul.

Generalul Chris Donahue (52 de ani), ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, a fost dislocat în țara devastată de război luna aceasta, atunci când haosul major a zguduit aeroportul Kabul după ce talibanii au preluat controlul în Capitală.

Într-o carieră militară de excepție, Donahue a slujit armata SUA în mai multe misiuni din Afganistan, Irak, Siria, Africa de Nord și Europa de Est, scrie .

Acesta a îndeplinit roluri semnificative, inclusiv asistent special al președintelui șefilor de stat major din Pentagon și comandantul operațiunii speciale a grupului de lucru comun – Afganistan în sprijinul operațiunii ”Sentinel Freedom”.

În prezent, generalul-maior Chris Donahue ocupă funcția de general comandant al 82-a divizie aeriană la Fort Bragg, Carolina de Nord. Absolvent al Academiei Militare a Statelor Unite, Donahue a fost comandat în filiala de infanterie în 1992. În afară de serviciile oferite în diferite țări și care lucrează ca comandant, Donahue a îndeplinit și următoarele misiuni:

Imaginea cu generalul Donahue urcând în ultimul avion american din Afganistan, publicată de Pentagon, a devenit acum virală: cu peste 16.000 de redistribuiri și 60.000 de aprecieri pe .

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the , boards an C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul.

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense)