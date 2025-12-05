Imaginea zilei de la Lazio – AC Milan! Cum a fost surprins Radu Ștefan, legenda clubului italian

ADVERTISEMENT

Lazio a jucat în optimile de finală ale Cupei Italiei, contra celor de la AC Milan, meci câștigat de romani, 1-0, datorită golului marcat de Mattia Zaccagni în partea secundă.

Din nou ultras. Cum a fost surprins Ștefan Radu la meciul dintre Lazio și AC Milan, din Cupa Italiei

Confruntarea a atras zeci de mii de spectatori, iar peluza lazială a fost la cel mai înalt nivel. Printre ultrași s-au aflat și doi foști jucători ai echipei: Ștefan Radu și Sergej Milinkovic Savic. De altfel, și după retragere au fost surprinse multe imagini cu el când era alături de suporteri și îi încuraja pe jucători din peluză, iar acum s-a întâmplat din nou acest lucru.

Surpriza a fost apariția lui Sergej Milinkovic Savic printre ultrași, asta pentru că sârbul este încă în activitate, fiind legitimat în Arabia Saudită, la Al Hilal. Fanii au aflat din timp că fotbalistul va veni la meci și i-au pregătit și un banner special pe care l-au afișat în confruntare cu AC Milan: „Printre noi, pentru că ești unul de-al nostru! Bine ai venit acasă, Sergej!”.

Sergej uno di noi! 🩵🦅 — La Voce Dei Laziali (Official Page) (@laziali_voce)

Ștefan Radu, o legendă absolută la Lazio

este, fără îndoială, o legendă vie a clubului Lazio, devenind simbolul stabilității și loialității în tricoul biancoceleste. Ajuns la echipă în 2008, fundașul român a adunat de-a lungul anilor cele mai multe apariții din istoria modernă a clubului, depășind toate recordurile de prezență, cu 427 de apariții. Profesionalismul său, constanța în performanțe și dedicarea totală pentru Lazio l-au transformat într-un reper pentru coechipieri și într-un idol pentru fani, fiind recunoscut nu doar pentru calitățile defensive, ci și pentru faptul că a fost un lider adevărat

Pe lângă longevitate și recorduri, cariera lui Radu la Lazio este marcată și de succes pe plan sportiv, cucerind trofee importante precum Cupa Italiei în sezoanele 2008–09, 2012–13 și 2018–19, dar și Supercupa Italiei în 2009, 2017 și 2019. Prezența sa constantă pe teren a contribuit la consolidarea echipei și la stabilirea unei identități clare a clubului în Serie A.

Victor Becali a povestit cum s-a făcut transferul lui Radu Ștefan la Lazio

Agentul care s-a ocupat de trecerea lui Radu Ștefan de la Dinamo la Lazio, Victor Becali, a povestit cum s-a făcut transferul și prin ce a trecut la discuțiile cu Lotito.

„Și câtă polemică a născut transferul ăla… Dinamo a luat o grămadă de bani la vremea aia pentru Radu. (Cristi Coste: Patru jumătate sau cinci jumătate, ceva de genul) Cam ceva de genul, patru jumătate. A fost un milion împrumutul și după aia au mai dat trei jumătate.

O poveste, s-a vorbit de mai mult, pentru că la vremea aia se plătea. Am avut o noapte incredibilă cu președintele Lotito. El nu înțelegea, el lucra mai mult noaptea, pe el nu îl găseai ziua, pe la 14-15 dacă ajungea pe la birou și stătea până la 3-4 dimineața”, a