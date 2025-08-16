Sport

Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a venit îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la meci. Foto

Meciul CS Dinamo - Steaua 0-0 a fost derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Cum a fost surprins unul dintre puținii spectatori prezenți pe „Arcul de Triumf”.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 00:41
Imaginea zilei la partida CS Dinamo Steaua din Liga 2 Cum a venit imbracat unul dintre putinii spectatori prezenti la meci Foto
„Intrusul” de la CS Dinamo - Steaua 0-0. Imaginea zilei din fotbalul românesc vine de la derby-ul din Liga 2. Sursa Foto: FANATIK.

CS Dinamo – Steaua 0-0 a fost derby-ul din etapa a 3-a din Liga 2. Dintre cei 2500 de oameni prezenți în tribunele stadionului „Arcul de Triumf”, un tânăr spectator a fost surprins la meci într-o ipostază inedită.

Cum a fost surprins îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la CS Dinamo – Steaua 0-0

Deși numele celor două echipe au mare însemnătate în fotbalul românesc, iar Dinamo a fost gazdă, steliștii au fost cei care au luat cu asalt arena „Arcul de Triumf” și au făcut o atmosferă incendiară. 

La partida de sâmbătă după-amiază și-a făcut apariția și un mic fan al celor de la FCSB. Acompaniat de alte două mici suportere, fanul celor de la FCSB a fost ușor de recunoscut în cazul echipei favorite, deoarece purta echipamentul campioanei en-titre din sezonul trecut.

Daniel Oprița i-a ironizat pe dinamoviști după ce nu au avut susținere din tribune în derby

Dacă derby-ul Dinamo – FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3 în etapa a 4-a din Superliga, a strâns pe Arena Națională 23.215 de spectatori, derby-ul CS Dinamo – Steaua a adunat doar 2.500 de spectatori.

Dintre aceștia, marea majoritate a fost reprezentată de suporterii „militarilor”, iar Daniel Oprița nu s-a ferit să semnaleze acest aspect după meci și să îi ironizeze pe dinamoviști.

„Nu știu care Dinamo e, chiar nu știu. A fost derby? Că au venit doar suporterii noștri. Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă, și totuși nu am reușit să câștigăm. 

 Vă dați seama ce zi am prins. Am prins o zi proastă, dar și arbitrajul… 8 minute de prelungire mi s-au părut puține”, a spus Daniel Oprița după CS Dinamo – Steaua 0-0.

