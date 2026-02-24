Imagini ale deznădejdii! Lautaro Martinez, distrus în tribune, și Thuram, în lacrimi după Inter – Bodo/Glimt 1-2. Foto

ADVERTISEMENT

Meciul dintre și Bodo/Glimt, din play-off-ul , a fost privit cu mari speranțe de către Cristi Chivu și elevii săi, însă desfășurarea duelului de pe Giuseppe Meazza a fost una neașteptată.

Lautaro Martinez, un monument al deznădejdii. Cum a fost surprins la partida dintre Inter și Bodo/Glimt

După o primă repriză care a fost dominată teritorial de gazde, care nu au avut însă mari ocazii de a înscrie, a urmat o parte a doua care a fost și mai proastă pentru cei de la Inter. Oaspeții au deschis scorul după o mare greșeală făcută de Manuel Akanji, cel care a dat o pasă înapoi, ce a fost interceptată de norvegieni, care au înscris prin Hauge.

A urmat un alt gol marcat de cei de la Bodo/Glimt, pe un contraatac, prin Evjen, care a finalizat excelent, la colțul lung, după o pasă excelentă din dreaptă. Această reușită l-a făcut pe Lautaro Martinez să aibă o grimasă ce a fost surprinsă de televiziunea italiană chiar imediat după golul secund al oaspeților.

📸 – LAUTARO MARTINEZ IS IN SHOCK! HE WILL NOT REACH THE ROUND OF 16! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Marcus Thuram, aproape de lacrimi în meciul dintre Inter și Bodo/Glimt

Atacantul argentinian nu și-a putut ajuta colegii pentru că s-a accidentat în partida tur și este așteptat să lipsească de pe gazon pentru mai multe partide. Cu atât mai mare a fost supărarea sa pentru că este cunoscută ambiția pe care o are și valoarea pe care și-a demonstrat-o de când a fost transferat de Inter.

Marcus Thuram, colegul său din ofensivă, a fost de asemenea surprins cum era aproape de lacrimi, chiar pe teren, din cauza faptului că Inter era ca și eliminată din Champions League, competiție în care a jucat finala în sezonul trecut.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: THURAM IS CRYING! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Inter este pe primul loc în Serie A

Eliminată din Champions League, Inter rămâne cu două competiții pe care poate să le câștige. Cupa Italiei, acolo unde este în semifinale și urmează să joace împotriva lui Como, în dublă manșă, și Serie A, unde este pe primul loc.

Formația condusă de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de locul 2, ocupat de AC Milan, și are șanse mari să câștige trofeul, asta dacă nu va avea un final de sezon dezastruos.