Imagini apocaliptice în Sectorul 5, după explozia din cartierul Rahova. E prăpăd și pe străzi, locatarii sunt disperați. Foto+Video

Imagini ca după război în Sectorul 5 din Capitală, după explozia la blocul din cartierul Rahova. Străzile sunt pline de oameni speriați, unii căutându-și rudele sau cunoscuții din bloc
Mădălina Cristea, Raluca Alexe
17.10.2025 | 10:17
Imagini dramatice de la locul exploziei din cartierul Rahova din București / sursa: colaj Fanatik

Imagini apocaliptice în București, în Sectorul 5, unde un bloc din cartierul Rahova a explodat. Etajele 5 și 6 au fost distruse complet, iar până la acest moment au fost raportate cel puțin două persoane decedate, dar și mai mulți răniți.

Imagini apocaliptice în Sectorul 5, după explozia din cartierul Rahova

În cartierul bucureștean este panică generalizată, după ce o explozie cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze a făcut prăpăd. Aceasta a avut loc în jurul orei 09:00, fiind activat la scurt timp planul roșu de intervenție. La fața locului se află zeci de forțe de intervenție.

„Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală”, au transmis reprezentanții ISU.

Imagini de groază în Sectorul 5

Măsuri de siguranță în urma exploziei

Până la acest moment au fost declarate decedate două persoane, alte patru fiind transportate la spital cu răni grave. Între timp, pe străzi este haos. Locatarii din zonă au ieșit sau au fost evacuați de urgență din blocuri, iar cei ce locuiau în bloc se află în stare de șoc. Zeci de persoane se află, de asemenea, la fața locului, panicate, căutându-și rudele sau apropiații care fie locuiau în blocul în care s-a produs explozia, fie au fost afectate de deflagrație.

Oamenii aleargă speriați și în stare de șoc


„În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces – Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților”, mai transmis autoritățile.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
