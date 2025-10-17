Imagini apocaliptice în Sectorul 5, după explozia din cartierul Rahova. E prăpăd și pe străzi, locatarii sunt disperați. Foto+Video

Imagini apocaliptice în București, în Sectorul 5, unde un bloc din cartierul Rahova a explodat. Etajele 5 și 6 au fost distruse complet, iar până la acest moment au fost raportate cel puțin două persoane decedate, dar și mai mulți răniți.

Imagini apocaliptice în Sectorul 5, după explozia din cartierul Rahova

În cartierul bucureștean este panică generalizată, după ce o explozie cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze a făcut prăpăd. Aceasta a avut loc în jurul orei 09:00, fiind activat la scurt timp . La fața locului se află zeci de forțe de intervenție.

„Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală”, au transmis reprezentanții ISU.

Imagini de groază în Sectorul 5

Măsuri de siguranță în urma exploziei

Până la acest moment au fost declarate decedate două persoane, alte patru fiind transportate la spital cu răni grave. Între timp, pe străzi este haos. de urgență din blocuri, iar cei ce locuiau în bloc se află în stare de șoc. Zeci de persoane se află, de asemenea, la fața locului, panicate, căutându-și rudele sau apropiații care fie locuiau în , fie au fost afectate de deflagrație.

Oamenii aleargă speriați și în stare de șoc

1. Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces – Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților”, mai transmis autoritățile.